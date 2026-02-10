Финансовый сектор: перспективы, риски и фавориты

Смогут ли банки повторить успех 2025 года? В эфире «Инвестиционного часа» на Радио РБК Андрей Ванин и аналитики ведущих инвестдомов обсудили перспективы и риски финансового сектора

Фото: Андрей Любимов / РБК

• 00:05 Положение финансового сектора

• 03:38 Итоги 2025 года и перспективы в 2026-м

• 09:10 Кредитные риски, резервы и розница

• 14:16 Ставки ЦБ и маржинальность банков

• 21:30 Банки против маркетплейсов

• 22:37 Топ‑идеи: «Сбер» и «Т‑Технологии»

• 29:40 От ВТБ до Мосбиржи

Вопреки пессимистичным прогнозам, в 2025 году финансовый сектор показал сильные результаты, отметил старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Артем Перминов. В 2026 году прибыль банков может остаться на уровне прошлого года или несколько снизиться.

Основные риски смещаются на первую половину года и связаны с проблемами в корпоративном кредитовании, отдельные представители сектора уже столкнулись с ростом просрочки и отчислений в резервы. При этом в розничном сегменте пик проблем уже пройден, а стоимость риска снижается, сообщила старший аналитик ИБ «Синара» Ольга Найденова.

Главным фактором остается траектория снижения ключевой ставки. Сценарий плавного, ожидаемого и предсказуемого снижения является более благоприятным, кроме того, это поможет сдержать кредитные риски.

Маркетплейсы не представляют для классических банков фундаментальной угрозы, соглашаются гости студии Радио РБК . Вместе с тем часть клиентского потока и комиссионного дохода действительно будет перехвачена.

Среди инвестиционных идей аналитики сошлись на двух основных фаворитах — Сбербанке и «Т-Технологиях». Акции ВТБ и Совкомбанка отнесены к рискованным, но потенциально доходным историям. Также эксперты обсудили бумаги банка «Санкт-Петербург», компании «Дом.РФ» и Московской биржи.



