 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Финансовый сектор: перспективы, риски и фавориты

Сюжет
Радио РБК
Смогут ли банки повторить успех 2025 года? В эфире «Инвестиционного часа» на Радио РБК Андрей Ванин и аналитики ведущих инвестдомов обсудили перспективы и риски финансового сектора
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

• 00:05 Положение финансового сектора
• 03:38 Итоги 2025 года и перспективы в 2026-м
• 09:10 Кредитные риски, резервы и розница
• 14:16 Ставки ЦБ и маржинальность банков
• 21:30 Банки против маркетплейсов
• 22:37 Топ‑идеи: «Сбер» и «Т‑Технологии»
• 29:40 От ВТБ до Мосбиржи

Вопреки пессимистичным прогнозам, в 2025 году финансовый сектор показал сильные результаты, отметил старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Артем Перминов. В 2026 году прибыль банков может остаться на уровне прошлого года или несколько снизиться.

Основные риски смещаются на первую половину года и связаны с проблемами в корпоративном кредитовании, отдельные представители сектора уже столкнулись с ростом просрочки и отчислений в резервы. При этом в розничном сегменте пик проблем уже пройден, а стоимость риска снижается, сообщила старший аналитик ИБ «Синара» Ольга Найденова.

Главным фактором остается траектория снижения ключевой ставки. Сценарий плавного, ожидаемого и предсказуемого снижения является более благоприятным, кроме того, это поможет сдержать кредитные риски.

Ключевая ставка, торги выходного дня и облигации «Самолета»
Радио
Фото:Семен Лиходеев / ТАСС
Маркетплейсы не представляют для классических банков фундаментальной угрозы, соглашаются гости студии Радио РБК. Вместе с тем часть клиентского потока и комиссионного дохода действительно будет перехвачена.

Среди инвестиционных идей аналитики сошлись на двух основных фаворитах — Сбербанке и «Т-Технологиях». Акции ВТБ и Совкомбанка отнесены к рискованным, но потенциально доходным историям. Также эксперты обсудили бумаги банка «Санкт-Петербург», компании «Дом.РФ» и Московской биржи.


Ключевая ставка, торги выходного дня и облигации «Самолета»

В ИК «Эритрина» объяснили рост акций ВТБ и дали прогноз по дивидендам

«Бизнес, прости»: ключевая ставка, рубль, инвестиции в спорт

Золото по $5000 — это надолго? Прогнозы и риски

Пике российского рынка: бумаги «Самолета», заседание ЦБ и доходности ОФЗ

Экономист Сусин допустил паузу ЦБ на заседании по ставке 13 февраля

Зампред ЦБ Алексей Заботкин — о ключевой ставке, инфляции и рубле

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Андрей Ванин
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 17:48
Роднина предложила украинцу «собрать чемоданы» после слов о Гуменнике Спорт, 20:09
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Минстрой поддержал повышение цен на услуги управляющих компаний Общество, 19:55
Техноблогер Wylsacom увидел шанс для Telegram в «российских корнях»
РАДИО
 Технологии и медиа, 19:54
Российская саночница поднялась на одну позицию после трех заездов на ОИ Спорт, 19:51
Пожар в доме в центре Москвы, из которого вывели 35 человек. Видео Город, 19:51
Новый рекорд. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 19:45
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнерства Политика, 19:45
Paramount в борьбе с Netflix улучшила предложение для Warner Bros. Бизнес, 19:37
В Сомали самолет с 55 пассажирами упал вскоре после взлета. Видео Общество, 19:27
Топ-менеджер «Ан-Насра» оказался под угрозой увольнения из-за Роналду Спорт, 19:22
В Британии показали подготовку солдат на полигоне, имитирующем Украину Политика, 19:17
ФАС проверит тарифы ЖКУ после жалоб россиян на их резкий рост Общество, 19:16
В «Слетать.ру» рассказали, сколько желающих лететь отдыхать на Кубу Общество, 19:11