Финансовый сектор: перспективы, риски и фавориты
• 03:38 Итоги 2025 года и перспективы в 2026-м
• 09:10 Кредитные риски, резервы и розница
• 14:16 Ставки ЦБ и маржинальность банков
• 21:30 Банки против маркетплейсов
• 22:37 Топ‑идеи: «Сбер» и «Т‑Технологии»
• 29:40 От ВТБ до Мосбиржи
Вопреки пессимистичным прогнозам, в 2025 году финансовый сектор показал сильные результаты, отметил старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Артем Перминов. В 2026 году прибыль банков может остаться на уровне прошлого года или несколько снизиться.
Основные риски смещаются на первую половину года и связаны с проблемами в корпоративном кредитовании, отдельные представители сектора уже столкнулись с ростом просрочки и отчислений в резервы. При этом в розничном сегменте пик проблем уже пройден, а стоимость риска снижается, сообщила старший аналитик ИБ «Синара» Ольга Найденова.
Главным фактором остается траектория снижения ключевой ставки. Сценарий плавного, ожидаемого и предсказуемого снижения является более благоприятным, кроме того, это поможет сдержать кредитные риски.
Радио РБК. Вместе с тем часть клиентского потока и комиссионного дохода действительно будет перехвачена.
Среди инвестиционных идей аналитики сошлись на двух основных фаворитах — Сбербанке и «Т-Технологиях». Акции ВТБ и Совкомбанка отнесены к рискованным, но потенциально доходным историям. Также эксперты обсудили бумаги банка «Санкт-Петербург», компании «Дом.РФ» и Московской биржи.
Ключевая ставка, торги выходного дня и облигации «Самолета»
В ИК «Эритрина» объяснили рост акций ВТБ и дали прогноз по дивидендам
«Бизнес, прости»: ключевая ставка, рубль, инвестиции в спорт
Золото по $5000 — это надолго? Прогнозы и риски
Пике российского рынка: бумаги «Самолета», заседание ЦБ и доходности ОФЗ
Экономист Сусин допустил паузу ЦБ на заседании по ставке 13 февраля
Зампред ЦБ Алексей Заботкин — о ключевой ставке, инфляции и рубле
