Главные ошибки самопрезентации: как голос влияет на доверие и доход
• 02:13 Как работа с речью дает +30–40% к зарплате
• 05:41 Чем тренер по речи отличается от коуча и ментора
• 07:46 Тренд: от пафосных выступлений к живому разговору
• 13:55 «Дорогой» голос: низкий регистр, гормоны и доверие
• 22:16 Самопрезентация: частые ошибки и как говорить о пользе
• 27:08 Смол ток и нетворкинг: зачем нужны и как делать по-человечески
• 35:55 Синдром самозванца и ответственность за свой опыт
Работа с голосом и самопрезентацией напрямую влияет на карьеру, рассказала в эфире Радио РБК эксперт по коммуникациям, основатель курса по голосу и речи «Голос может» Седа Каспарова. По ее данным, около 80% студентов после курса получают измеримый результат — повышение, переход в более сильную компанию или рост зарплаты на 30–40%. Ключевые факторы доверия к спикеру — низкий, опорный «голос из груди», спокойный темп, разнообразная интонация и естественные «шероховатости», которые выгодно отличают живого человека от идеально «выглаженной» речи нейросетей.
В финале Каспарова отметила, что на фоне дипфейков и «вылизанной» речи нейросетей аудитория сильнее ценит индивидуальные особенности и небольшие несовершенства — они делают говорящего живым и повышают доверие.
