0

Главные ошибки самопрезентации: как голос влияет на доверие и доход

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Качество жизни
Почему одних слушают с первых секунд, а другие теряются даже с сильными аргументами? Как голос и самопрезентация влияют на статус и доход, объясняет эксперт по коммуникациям Седа Каспарова в программе «Качество жизни»

• 00:00 Сила голоса: внимание, статус и «рамка» самопрезентации
• 02:13 Как работа с речью дает +30–40% к зарплате
• 05:41 Чем тренер по речи отличается от коуча и ментора
• 07:46 Тренд: от пафосных выступлений к живому разговору
• 13:55 «Дорогой» голос: низкий регистр, гормоны и доверие
• 22:16 Самопрезентация: частые ошибки и как говорить о пользе
• 27:08 Смол ток и нетворкинг: зачем нужны и как делать по-человечески
• 35:55 Синдром самозванца и ответственность за свой опыт

Работа с голосом и самопрезентацией напрямую влияет на карьеру, рассказала в эфире Радио РБК эксперт по коммуникациям, основатель курса по голосу и речи «Голос может» Седа Каспарова. По ее данным, около 80% студентов после курса получают измеримый результат — повышение, переход в более сильную компанию или рост зарплаты на 30–40%. Ключевые факторы доверия к спикеру — низкий, опорный «голос из груди», спокойный темп, разнообразная интонация и естественные «шероховатости», которые выгодно отличают живого человека от идеально «выглаженной» речи нейросетей.

Обследования на рак. Эфир Радио РБК с онкологом о чекапах и онкомаркерах
Радио
Каспарова подчеркивает роль внятной самопрезентации, культуры смол тока и точечного нетворкинга: важно уметь за считанные секунды объяснить, чем вы полезны, выстраивать теплые контакты без искусственного «впаривания» и учиться искренне интересоваться людьми.

В финале Каспарова отметила, что на фоне дипфейков и «вылизанной» речи нейросетей аудитория сильнее ценит индивидуальные особенности и небольшие несовершенства — они делают говорящего живым и повышают доверие.

Авторы
Теги
Евгений Тихонович
Голос речь
Прямой эфир
