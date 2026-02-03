 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Обследования на рак: что реально нужно — онколог о чекапах и онкомаркерах

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Качество жизни
Почему рак не удастся победить, как жить с онкорисками без постоянных чекапов и какие скрининги действительно снижают смертность — рекомендации онколога и гематолога Михаила Ласкова в программе «Качество жизни» на Радио РБК

• 00:00 Рак как множество разных болезней, а не одна «поломка»
• 05:10 Стало ли рака больше: старение, диагностика, соцсети
• 07:54 Как образ жизни и отказ от курения снижают онкориски
• 11:06 Гипердиагностика: когда МРТ, ПЭТ и биопсии вредят
• 17:24 Чекапы и скрининг: популяционная польза vs личные ожидания
• 18:52 Иммунотерапия и новые препараты: локальные, а не тотальные прорывы
• 31:41 Какие скрининги оправданы и почему здоровому не стоит «жить в чекапе»

Рак нельзя воспринимать как одну «поломку», которую медицина однажды полностью «починит»: речь идет о множестве разных заболеваний с разными причинами. Об этом в эфире Радио РБК рассказал онколог и гематолог Михаил Ласков. По его словам, задача современной онкологии — не обещать окончательную «победу», а добиваться контролируемого сосуществования и снижения ущерба: опухоли адаптируются, а классификация и понимание типов рака продолжают уточняться.

Ласков отметил, что общественный страх рака нередко опережает реальную динамику заболеваемости: на ощущение «роста» влияют старение населения, расширение диагностики и большая публичность темы. При этом он назвал главными управляемыми факторами риска привычные вещи — отказ от курения, контроль веса и регулярную физическую активность — и подчеркнул, что изменения образа жизни полезны даже после постановки диагноза.

Отдельно врач раскритиковал моду на «тотальные чекапы» и гипердиагностику: любое обследование и вмешательство несет риск осложнений и может запустить цепочку ненужных процедур. Скрининг оправдан лишь там, где доказанно снижает смертность: среди таких мер он назвал вакцинацию от ВПЧ и скрининг рака шейки матки, а также тест кала на скрытую кровь для раннего выявления рака толстой кишки. Ласков также отметил, что иммунотерапия дала прорывы в отдельных нозологиях (например, при меланоме), тогда как искусственный интеллект пока в основном помогает врачам в рутине и поиске информации, не меняя радикально исходы лечения.

Как архитектура, свет и шум программируют самочувствие и уровень стресса

Антиэйдж, БАДы и «вакцина от старения»: как проверять медновости

Чекап здорового человека: советы кардиолога

Здоровые отношения, дети и одиночество: разбор без иллюзий

«Слово года — выгорание»: как отличить усталость от депрессии

Биохакинг по науке: гаджеты, анализы и тренировки вместо горсти БАДов

Информационный фастфуд, ИИ и фитнес-браслеты: как не выгореть

БАДы, плацебо, антибиотики: почему доказательная медицина важна?

Личная эффективность и маркетинг: как перестать тратить силы зря

Сон под угрозой: как гаджеты, трекеры и достигаторство разрушают отдых

Как раскрыть свой потенциал: фитнес для мозга и чекап личности

120 лет — миф или цель? Научные подходы к здоровому долголетию

Правда о правильном питании: от мифов к рациональным стратегиям

Как выжить среди инфошума: советы нейрофизиолога о мозге

Будущее долголетия: мифы, реальность и персональная стратегия

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности

Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС

Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине

В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией

Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров

Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов
Авторы
Теги
Евгений Тихонович
онкология рак опухоль
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 17:58
Полиция Украины назвала «расценки» за выезд военного за границу Политика, 22:12
В Белгороде после ракетного удара произошли сбои в подаче света и тепла Политика, 22:08
Иранские катера попытались остановить танкер США в Ормузском проливе Политика, 22:07
Актриса стала фигуранткой дела после попытки защитить с ножом сына Общество, 22:04
Белый дом подтвердил участие Уиткоффа в новых переговорах Москвы и Киева Политика, 21:59
Сибига заявил, что Киев предложил поправки в устав МАГАТЭ Политика, 21:58
Главу ФИФА Инфантино внесли в базу данных сайта «Миротворец» Спорт, 21:57
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
СКА прервал антирекордную серию поражений в КХЛ Спорт, 21:56
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче Зимнего Кубка РПЛ с тремя удалениями Спорт, 21:47
В трех странах начали расследования после публикаций файлов Эпштейна Общество, 21:21
Карлсен проиграл российскому шахматисту из-за пределов топ-600 рейтинга Спорт, 21:21
Чемпионка Европы Крамаренко получила нейтральный статус Спорт, 21:16
Посольство ответило на оценку его интереса к Мюнхенской конференции Политика, 21:07