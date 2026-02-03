Обследования на рак: что реально нужно — онколог о чекапах и онкомаркерах

Почему рак не удастся победить, как жить с онкорисками без постоянных чекапов и какие скрининги действительно снижают смертность — рекомендации онколога и гематолога Михаила Ласкова в программе «Качество жизни» на Радио РБК

• 00:00 Рак как множество разных болезней, а не одна «поломка»

• 05:10 Стало ли рака больше: старение, диагностика, соцсети

• 07:54 Как образ жизни и отказ от курения снижают онкориски

• 11:06 Гипердиагностика: когда МРТ, ПЭТ и биопсии вредят

• 17:24 Чекапы и скрининг: популяционная польза vs личные ожидания

• 18:52 Иммунотерапия и новые препараты: локальные, а не тотальные прорывы

• 31:41 Какие скрининги оправданы и почему здоровому не стоит «жить в чекапе»

Рак нельзя воспринимать как одну «поломку», которую медицина однажды полностью «починит»: речь идет о множестве разных заболеваний с разными причинами. Об этом в эфире Радио РБК рассказал онколог и гематолог Михаил Ласков. По его словам, задача современной онкологии — не обещать окончательную «победу», а добиваться контролируемого сосуществования и снижения ущерба: опухоли адаптируются, а классификация и понимание типов рака продолжают уточняться.

Ласков отметил, что общественный страх рака нередко опережает реальную динамику заболеваемости: на ощущение «роста» влияют старение населения, расширение диагностики и большая публичность темы. При этом он назвал главными управляемыми факторами риска привычные вещи — отказ от курения, контроль веса и регулярную физическую активность — и подчеркнул, что изменения образа жизни полезны даже после постановки диагноза.

Отдельно врач раскритиковал моду на «тотальные чекапы» и гипердиагностику: любое обследование и вмешательство несет риск осложнений и может запустить цепочку ненужных процедур. Скрининг оправдан лишь там, где доказанно снижает смертность: среди таких мер он назвал вакцинацию от ВПЧ и скрининг рака шейки матки, а также тест кала на скрытую кровь для раннего выявления рака толстой кишки. Ласков также отметил, что иммунотерапия дала прорывы в отдельных нозологиях (например, при меланоме), тогда как искусственный интеллект пока в основном помогает врачам в рутине и поиске информации, не меняя радикально исходы лечения.