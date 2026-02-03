Обследования на рак: что реально нужно — онколог о чекапах и онкомаркерах
• 05:10 Стало ли рака больше: старение, диагностика, соцсети
• 07:54 Как образ жизни и отказ от курения снижают онкориски
• 11:06 Гипердиагностика: когда МРТ, ПЭТ и биопсии вредят
• 17:24 Чекапы и скрининг: популяционная польза vs личные ожидания
• 18:52 Иммунотерапия и новые препараты: локальные, а не тотальные прорывы
• 31:41 Какие скрининги оправданы и почему здоровому не стоит «жить в чекапе»
Рак нельзя воспринимать как одну «поломку», которую медицина однажды полностью «починит»: речь идет о множестве разных заболеваний с разными причинами. Об этом в эфире Радио РБК рассказал онколог и гематолог Михаил Ласков. По его словам, задача современной онкологии — не обещать окончательную «победу», а добиваться контролируемого сосуществования и снижения ущерба: опухоли адаптируются, а классификация и понимание типов рака продолжают уточняться.
Ласков отметил, что общественный страх рака нередко опережает реальную динамику заболеваемости: на ощущение «роста» влияют старение населения, расширение диагностики и большая публичность темы. При этом он назвал главными управляемыми факторами риска привычные вещи — отказ от курения, контроль веса и регулярную физическую активность — и подчеркнул, что изменения образа жизни полезны даже после постановки диагноза.
Отдельно врач раскритиковал моду на «тотальные чекапы» и гипердиагностику: любое обследование и вмешательство несет риск осложнений и может запустить цепочку ненужных процедур. Скрининг оправдан лишь там, где доказанно снижает смертность: среди таких мер он назвал вакцинацию от ВПЧ и скрининг рака шейки матки, а также тест кала на скрытую кровь для раннего выявления рака толстой кишки. Ласков также отметил, что иммунотерапия дала прорывы в отдельных нозологиях (например, при меланоме), тогда как искусственный интеллект пока в основном помогает врачам в рутине и поиске информации, не меняя радикально исходы лечения.
Как архитектура, свет и шум программируют самочувствие и уровень стресса
Антиэйдж, БАДы и «вакцина от старения»: как проверять медновости
Чекап здорового человека: советы кардиолога
Здоровые отношения, дети и одиночество: разбор без иллюзий
«Слово года — выгорание»: как отличить усталость от депрессии
Биохакинг по науке: гаджеты, анализы и тренировки вместо горсти БАДов
Информационный фастфуд, ИИ и фитнес-браслеты: как не выгореть
БАДы, плацебо, антибиотики: почему доказательная медицина важна?
Личная эффективность и маркетинг: как перестать тратить силы зря
Сон под угрозой: как гаджеты, трекеры и достигаторство разрушают отдых
Как раскрыть свой потенциал: фитнес для мозга и чекап личности
120 лет — миф или цель? Научные подходы к здоровому долголетию
Правда о правильном питании: от мифов к рациональным стратегиям
Как выжить среди инфошума: советы нейрофизиолога о мозге
Будущее долголетия: мифы, реальность и персональная стратегия
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности
Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС
Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине
В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией
Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров
Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов