 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Аналитики озвучили таргеты и назвали драйверы роста «Сбера»

Сюжет
Радио РБК
В эфире Радио РБК аналитики ИБ «Синара» и «БКС Мир инвестиций» оценили перспективы акций Сбербанка
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Сбербанк может выплатить дивиденды в размере 39 руб. на акцию (50% от прибыли) и достичь целевой цены 410 руб. к концу 2026 года, рассказала старший аналитик ИБ «Синара» Ольга Найденова на Радио РБК. Она ожидает рост прибыли за счет увеличения баланса, наращивания доли на рынке корпоративного кредитования и восстановления комиссионных доходов после слабой базы прошлого года.

Финансовый сектор: перспективы, риски и фавориты
Радио
Фото:Андрей Любимов / РБК

Старший аналитик БКС «Мир инвестиций» Артем Перминов отметил сильные операционные результаты «Сбера». Банк успешно управляет процентными рисками и наращивает чистый процентный доход, однако наращивать комиссионные доходы будет трудно. Таргет эксперта по акциям на 12 месяцев — 410 руб. на акцию, включая дивиденд.

Ключевая ставка, торги выходного дня и облигации «Самолета»

В ИК «Эритрина» объяснили рост акций ВТБ и дали прогноз по дивидендам

«Бизнес, прости»: ключевая ставка, рубль, инвестиции в спорт

Золото по $5000 — это надолго? Прогнозы и риски

Пике российского рынка: бумаги «Самолета», заседание ЦБ и доходности ОФЗ

Экономист Сусин допустил паузу ЦБ на заседании по ставке 13 февраля

Зампред ЦБ Алексей Заботкин — о ключевой ставке, инфляции и рубле

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Андрей Ванин
Группа Синара БКС Сбербанк
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 17:48
Роднина предложила украинцу «собрать чемоданы» после слов о Гуменнике Спорт, 20:09
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Минстрой поддержал повышение цен на услуги управляющих компаний Общество, 19:55
Техноблогер Wylsacom увидел шанс для Telegram в «российских корнях»
РАДИО
 Технологии и медиа, 19:54
Российская саночница поднялась на одну позицию после трех заездов на ОИ Спорт, 19:51
Пожар в доме в центре Москвы, из которого вывели 35 человек. Видео Город, 19:51
Новый рекорд. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 19:45
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнерства Политика, 19:45
Paramount в борьбе с Netflix улучшила предложение для Warner Bros. Бизнес, 19:37
В Сомали самолет с 55 пассажирами упал вскоре после взлета. Видео Общество, 19:27
Топ-менеджер «Ан-Насра» оказался под угрозой увольнения из-за Роналду Спорт, 19:22
В Британии показали подготовку солдат на полигоне, имитирующем Украину Политика, 19:17
ФАС проверит тарифы ЖКУ после жалоб россиян на их резкий рост Общество, 19:16
В «Слетать.ру» рассказали, сколько желающих лететь отдыхать на Кубу Общество, 19:11