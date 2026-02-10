Аналитики озвучили таргеты и назвали драйверы роста «Сбера»

В эфире Радио РБК аналитики ИБ «Синара» и «БКС Мир инвестиций» оценили перспективы акций Сбербанка

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Сбербанк может выплатить дивиденды в размере 39 руб. на акцию (50% от прибыли) и достичь целевой цены 410 руб. к концу 2026 года, рассказала старший аналитик ИБ «Синара» Ольга Найденова на Радио РБК. Она ожидает рост прибыли за счет увеличения баланса, наращивания доли на рынке корпоративного кредитования и восстановления комиссионных доходов после слабой базы прошлого года.

Старший аналитик БКС «Мир инвестиций» Артем Перминов отметил сильные операционные результаты «Сбера». Банк успешно управляет процентными рисками и наращивает чистый процентный доход, однако наращивать комиссионные доходы будет трудно. Таргет эксперта по акциям на 12 месяцев — 410 руб. на акцию, включая дивиденд.

