Аналитики озвучили таргеты и назвали драйверы роста «Сбера»
Сбербанк может выплатить дивиденды в размере 39 руб. на акцию (50% от прибыли) и достичь целевой цены 410 руб. к концу 2026 года, рассказала старший аналитик ИБ «Синара» Ольга Найденова на Радио РБК. Она ожидает рост прибыли за счет увеличения баланса, наращивания доли на рынке корпоративного кредитования и восстановления комиссионных доходов после слабой базы прошлого года.
Старший аналитик БКС «Мир инвестиций» Артем Перминов отметил сильные операционные результаты «Сбера». Банк успешно управляет процентными рисками и наращивает чистый процентный доход, однако наращивать комиссионные доходы будет трудно. Таргет эксперта по акциям на 12 месяцев — 410 руб. на акцию, включая дивиденд.
Ключевая ставка, торги выходного дня и облигации «Самолета»
В ИК «Эритрина» объяснили рост акций ВТБ и дали прогноз по дивидендам
«Бизнес, прости»: ключевая ставка, рубль, инвестиции в спорт
Золото по $5000 — это надолго? Прогнозы и риски
Пике российского рынка: бумаги «Самолета», заседание ЦБ и доходности ОФЗ
Экономист Сусин допустил паузу ЦБ на заседании по ставке 13 февраля
Зампред ЦБ Алексей Заботкин — о ключевой ставке, инфляции и рубле
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году
Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8