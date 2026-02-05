 Перейти к основному контенту
0

Пике российского рынка: бумаги «Самолета», заседание ЦБ и доходности ОФЗ

Сюжет
Радио РБК
В эфире «Инвестиционного часа» на Радио РБК Дмитрий Полянский и гости студии обсудили ситуацию с бумагами «Самолета», грядущее заседание ЦБ по ключевой ставке и наиболее актуальные активы на 2026 год
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

• 00:26 Ситуация с девелопером «Самолет»
• 05:52 Облигации «Самолета»
• 11:06 Девелоперы как бенефициары высокой ключевой ставки
• 18:30 Акции застройщиков, банки и дивидендные истории
• 21:57 Рубль, бюджетное правило и жесткая политика ЦБ
• 29:39 Сигналы Алексея Заботкина
• 36:06 Финансовые тренды 2026 года

Застройщик «Самолет» запросил у правительства льготный кредит в 50 млрд руб., что привело к падению его акций и облигаций. Если обращение вызвано попыткой улучшить финансовое состояние в сложных для сектора условиях, то паника инвесторов может быть излишней, полагает Алексей Борисов, начальник отдела продуктов инвестиционного консультирования Альфа-Банка.

Ситуация с бумагами девелопера является напоминанием о том, что повышенная доходность не всегда означает спокойное получение этой доходности, соглашается руководитель направления аналитики по долговым рынкам Альфа-Банка Мария Радченко.

К разговору о ключевой ставке присоединился начальник Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин. Комментируя интервью зампреда Банка России Алексея Заботкина на Радио РБК, эксперт отметил, что на заседании 13 февраля ЦБ, скорее всего, сохранит ставку на текущем уровне.

Среди актуальных активов на 2026 год Алексей Борисов выделил безрисковые инструменты с высокой доходностью, в том числе флоатеры и фонды денежного рынка. В акциях премия за риск пока недостаточно высока. Тренд на безрисковые активы продолжится, пока ставка не опустится ниже 13–14%.

Перед заседанием ЦБ инвесторам стоит наращивать долю ОФЗ, поскольку сценарий сохранения ставки уже заложен в цены, а потенциальное снижение спровоцирует рост стоимости облигаций. Кроме того, как считает Алексей Борисов, с точки зрения соотношения риска и доходности в данный момент ОФЗ являются лучшим активом.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин — о ключевой ставке, инфляции и рубле

«Большинство отраслей в стагнации»: лидеры и аутсайдеры экономики России

Зампред ЦБ объяснил, являются ли огурцы главным драйвером инфляции

Какие риски несет высокая ключевая ставка

Обвал криптовалют: в ALT3 Capital не ждут дальнейшего падения биткоина

«Классический пузырь»: причины резкого снижения цен на золото и серебро

Как роботы и криптовалюты меняют рынок фьючерсов в России

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский
«Самолет Девелопмент» группа Самолет Инвестиции
