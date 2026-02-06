 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Золото по $5000 — это надолго? Прогнозы и риски

Сюжет
Радио РБК
Цены на золото могут вести себя как угодно, но при отсутствии сильного падения в выигрыше останутся российские золотодобытчики, рассказал основатель «Усиленных инвестиций» Кирилл Кузнецов в эфире Радио РБК

Стоимость золота, как и цены на нефть, остается непредсказуемой — есть факторы как в пользу роста, так и в пользу падения, отметил основатель «Усиленных инвестиций» Кирилл Кузнецов на Радио РБК. По его словам, долгосрочно золото может сохранить текущие уровни или опуститься чуть ниже.

Текущая цена слишком перекуплена, однако мировые ЦБ продолжают покупки драгметалла. Также сохраняется неопределенность со стороны политики ФРС США.

«Бизнес, прости»: ключевая ставка, рубль, инвестиции в спорт
Радио
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

При многократном росте цены драгметалла или даже некотором снижении хорошо заработают золотодобытчики — «Полюс» и «Селигдар», если не будет расти налоговая нагрузка, отметил эксперт.

Пике российского рынка: бумаги «Самолета», заседание ЦБ и доходности ОФЗ

Экономист Сусин допустил паузу ЦБ на заседании по ставке 13 февраля

Зампред ЦБ Алексей Заботкин — о ключевой ставке, инфляции и рубле

«Большинство отраслей в стагнации»: лидеры и аутсайдеры экономики России

Зампред ЦБ объяснил, являются ли огурцы главным драйвером инфляции

Какие риски несет высокая ключевая ставка

Обвал криптовалют: в ALT3 Capital не ждут дальнейшего падения биткоина

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Элина Тихонова
Золото
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 17:18
Зеленский после критики Воздушных сил Украины пообещал кадровые решения Политика, 20:46
Экс-замминистра юстиции Тропина нашли мертвым в квартире в Москве Политика, 20:39
В Венгрии назвали «скандальным» отказ украинки пожимать руку сопернице Спорт, 20:34
Дэвис и Смолкин пожаловались на запах сигарет в Олимпийской деревне Спорт, 20:33
Что вы знаете о талисманах Олимпийских игр? Тест Общество, 20:30
Песков не подтвердил слова Зеленского о мирных переговорах в США Политика, 20:20
Открытие зимней Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Онлайн Спорт, 20:01
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
У дружившего с Эпштейном экс-посла Великобритании в США прошли обыски Политика, 20:00
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
РСТ ответил на данные о сотнях застрявших на Кубе россиян Общество, 19:52
В Иркутской области ввели режим ЧС из-за коммунальной аварии Общество, 19:47
Вторая ракетка России вышла в финал турнира в Абу-Даби Спорт, 19:44
NASA разрешило астронавтам брать с собой в космос iPhonе Технологии и медиа, 19:37
WSJ сообщила о назревании второй волны протестов в Иране Политика, 19:35