Золото по $5000 — это надолго? Прогнозы и риски
Стоимость золота, как и цены на нефть, остается непредсказуемой — есть факторы как в пользу роста, так и в пользу падения, отметил основатель «Усиленных инвестиций» Кирилл Кузнецов на Радио РБК. По его словам, долгосрочно золото может сохранить текущие уровни или опуститься чуть ниже.
Текущая цена слишком перекуплена, однако мировые ЦБ продолжают покупки драгметалла. Также сохраняется неопределенность со стороны политики ФРС США.
При многократном росте цены драгметалла или даже некотором снижении хорошо заработают золотодобытчики — «Полюс» и «Селигдар», если не будет расти налоговая нагрузка, отметил эксперт.
