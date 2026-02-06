«Бизнес, прости»: ключевая ставка, рубль, инвестиции в спорт

Как предстоящее решение ЦБ скажется на рынке и можно ли заработать на Олимпийских играх? Об этом Элина Тихонова и гости студии Радио РБК поговорили в эфире «Инвестиционного часа»

• 00:05 Заседание ЦБ и ожидания рынка

• 03:43 Траектория снижения ставки

• 05:58 20‑й пакет санкций ЕС

• 10:25 Ставка на девальвацию

• 19:52 Цифровой рубль и золото

• 25:02 Олимпиада и спорт-инвестиции

• 36:43 Портфель Кирилла Кузнецова

Рынок не ждет снижения ключевой ставки на заседании ЦБ 13 февраля. Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин в эфире Радио РБК подчеркивал, что важно не отдельное решение регулятора, а траектория ставки на ближайшие 12–18 месяцев.

Основатель «Усиленных инвестиций» Кирилл Кузнецов полагает, что тем самым Алексей Заботкин мог подтвердить прогноз ЦБ по средней ключевой ставке — 14,1%. Ожидания сохранения ставки на уровне 16% уже в рынке, а возможное снижает будет позитивом как для акций, так и для облигаций. На фоне снижения ставки выиграют дивидендные бумаги, однако многие из них, такие как «Дом.РФ» и «Транснефть», уже перекуплены. Среди фаворитов Кирилла Кузнецова остаются акции МТС, а также «Яндекса» и Ozon, которые сохраняют высокий потенциал роста.

Эксперт сохраняет ожидания по ослаблению российской валюты до более 100 руб. за доллар, в то время как опрошенные ЦБ аналитики ждут средний курс доллара в 2026 на уровне 85 руб. Несмотря на связанные с крепким рублем убытки, Кирилл Кузнецов отыгрывает эту идею через валютные фьючерсы, взятые с плечом.

С рассказом о поездке на XXV зимние Олимпийские игры, которые проходят в Италии с 6 по 22 февраля, к эфиру подключился Роман Носов, директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций».

Российский спорт — растущий сегмент с высоким потенциалом доходности, но для инвестиций нет готовых биржевых инструментов. Вложиться можно только напрямую — через частные проекты или предпринимательство, что требует времени, знаний и готовности к рискам. Для обычных инвесторов простого способа заработать на этом пока нет, сообщил Дмитрий Александров, заместитель генерального директора «Ренессанс Капитал».