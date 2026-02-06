«Бизнес, прости»: ключевая ставка, рубль, инвестиции в спорт
• 03:43 Траектория снижения ставки
• 05:58 20‑й пакет санкций ЕС
• 10:25 Ставка на девальвацию
• 19:52 Цифровой рубль и золото
• 25:02 Олимпиада и спорт-инвестиции
• 36:43 Портфель Кирилла Кузнецова
Рынок не ждет снижения ключевой ставки на заседании ЦБ 13 февраля. Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин в эфире Радио РБК подчеркивал, что важно не отдельное решение регулятора, а траектория ставки на ближайшие 12–18 месяцев.
Основатель «Усиленных инвестиций» Кирилл Кузнецов полагает, что тем самым Алексей Заботкин мог подтвердить прогноз ЦБ по средней ключевой ставке — 14,1%. Ожидания сохранения ставки на уровне 16% уже в рынке, а возможное снижает будет позитивом как для акций, так и для облигаций. На фоне снижения ставки выиграют дивидендные бумаги, однако многие из них, такие как «Дом.РФ» и «Транснефть», уже перекуплены. Среди фаворитов Кирилла Кузнецова остаются акции МТС, а также «Яндекса» и Ozon, которые сохраняют высокий потенциал роста.
Эксперт сохраняет ожидания по ослаблению российской валюты до более 100 руб. за доллар, в то время как опрошенные ЦБ аналитики ждут средний курс доллара в 2026 на уровне 85 руб. Несмотря на связанные с крепким рублем убытки, Кирилл Кузнецов отыгрывает эту идею через валютные фьючерсы, взятые с плечом.
С рассказом о поездке на XXV зимние Олимпийские игры, которые проходят в Италии с 6 по 22 февраля, к эфиру подключился Роман Носов, директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций».
