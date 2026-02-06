 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

«Бизнес, прости»: ключевая ставка, рубль, инвестиции в спорт

Сюжет
Радио РБК
Как предстоящее решение ЦБ скажется на рынке и можно ли заработать на Олимпийских играх? Об этом Элина Тихонова и гости студии Радио РБК поговорили в эфире «Инвестиционного часа»
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

• 00:05 Заседание ЦБ и ожидания рынка
• 03:43 Траектория снижения ставки
• 05:58 20‑й пакет санкций ЕС
• 10:25 Ставка на девальвацию
• 19:52 Цифровой рубль и золото
• 25:02 Олимпиада и спорт-инвестиции
• 36:43 Портфель Кирилла Кузнецова

Рынок не ждет снижения ключевой ставки на заседании ЦБ 13 февраля. Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин в эфире Радио РБК подчеркивал, что важно не отдельное решение регулятора, а траектория ставки на ближайшие 12–18 месяцев.

Основатель «Усиленных инвестиций» Кирилл Кузнецов полагает, что тем самым Алексей Заботкин мог подтвердить прогноз ЦБ по средней ключевой ставке — 14,1%. Ожидания сохранения ставки на уровне 16% уже в рынке, а возможное снижает будет позитивом как для акций, так и для облигаций. На фоне снижения ставки выиграют дивидендные бумаги, однако многие из них, такие как «Дом.РФ» и «Транснефть», уже перекуплены. Среди фаворитов Кирилла Кузнецова остаются акции МТС, а также «Яндекса» и Ozon, которые сохраняют высокий потенциал роста.

Эксперт сохраняет ожидания по ослаблению российской валюты до более 100 руб. за доллар, в то время как опрошенные ЦБ аналитики ждут средний курс доллара в 2026 на уровне 85 руб. Несмотря на связанные с крепким рублем убытки, Кирилл Кузнецов отыгрывает эту идею через валютные фьючерсы, взятые с плечом.

С рассказом о поездке на XXV зимние Олимпийские игры, которые проходят в Италии с 6 по 22 февраля, к эфиру подключился Роман Носов, директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций».

Пике российского рынка: бумаги «Самолета», заседание ЦБ и доходности ОФЗ
Радио
Фото:Семен Лиходеев / ТАСС
Российский спорт — растущий сегмент с высоким потенциалом доходности, но для инвестиций нет готовых биржевых инструментов. Вложиться можно только напрямую — через частные проекты или предпринимательство, что требует времени, знаний и готовности к рискам. Для обычных инвесторов простого способа заработать на этом пока нет, сообщил Дмитрий Александров, заместитель генерального директора «Ренессанс Капитал».

Пике российского рынка: бумаги «Самолета», заседание ЦБ и доходности ОФЗ

Экономист Сусин допустил паузу ЦБ на заседании по ставке 13 февраля

Зампред ЦБ Алексей Заботкин — о ключевой ставке, инфляции и рубле

«Большинство отраслей в стагнации»: лидеры и аутсайдеры экономики России

Зампред ЦБ объяснил, являются ли огурцы главным драйвером инфляции

Какие риски несет высокая ключевая ставка

Обвал криптовалют: в ALT3 Capital не ждут дальнейшего падения биткоина

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Элина Тихонова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 17:18
Зеленский после критики Воздушных сил Украины пообещал кадровые решения Политика, 20:46
Экс-замминистра юстиции Тропина нашли мертвым в квартире в Москве Политика, 20:39
В Венгрии назвали «скандальным» отказ украинки пожимать руку сопернице Спорт, 20:34
Дэвис и Смолкин пожаловались на запах сигарет в Олимпийской деревне Спорт, 20:33
Что вы знаете о талисманах Олимпийских игр? Тест Общество, 20:30
Песков не подтвердил слова Зеленского о мирных переговорах в США Политика, 20:20
Открытие зимней Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Онлайн Спорт, 20:01
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
У дружившего с Эпштейном экс-посла Великобритании в США прошли обыски Политика, 20:00
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
РСТ ответил на данные о сотнях застрявших на Кубе россиян Общество, 19:52
В Иркутской области ввели режим ЧС из-за коммунальной аварии Общество, 19:47
Вторая ракетка России вышла в финал турнира в Абу-Даби Спорт, 19:44
NASA разрешило астронавтам брать с собой в космос iPhonе Технологии и медиа, 19:37
WSJ сообщила о назревании второй волны протестов в Иране Политика, 19:35