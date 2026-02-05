Экономист Сусин допустил паузу ЦБ на заседании по ставке 13 февраля
В интервью Радио РБК зампред ЦБ Алексей Заботкин подчеркивал, что для экономики и рынков важнее средняя траектория ключевой ставки на горизонте 12–18 месяцев, а не отдельное решение на одном заседании.
С учетом замедления экономики ЦБ может пойти на корректировку среднесрочного прогноза, что будет воспринято рынком даже более позитивно, чем снижение ставки на 50 б.п., отметил начальник отдела продуктов инвестиционного консультирования Альфа-банка Алексей Борисов.
Вероятно, ЦБ не будет менять траекторию изменения ставки в течение ближайших двух месяцев, поскольку сейчас у регулятора нет полных данных по инфляции, полагает начальник Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин. На февральском заседании эксперт ожидает сохранения текущей ставки.
