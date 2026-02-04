 Перейти к основному контенту
0

Зампред ЦБ Алексей Заботкин — о ключевой ставке, инфляции и рубле

Сюжет
Радио РБК
В эфире «Инвестиционного часа» на Радио РБК зампред ЦБ Алексей Заботкин объяснил влияние повышения НДС на инфляцию и логику решений регулятора по ключевой ставке, а также назвал факторы устойчивости рубля
Алексей Заботкин
Алексей Заботкин (Фото: Владимир Андреев / РБК)

• 02:09 Повышение НДС и оценка инфляции за январь
• 06:26 Инфляционные ожидания бизнеса и населения
• 11:29 Влияет ли рост НДС на решения по ключевой ставке
• 12:30 Огурцы и плодоовощи как компонент инфляции
• 16:40 Индексы бизнеса и PMI
• 20:02 Курс рубля: жесткая ДКП и действие бюджетного правила
• 28:02 Баланс экспорта и импорта

В январе рост цен существенно ускорился, но это не означает разгона инфляции, считает зампред Банка России Алексей Заботкин. Рост в значительной степени связан с разовым эффектом от повышения НДС и резким подорожанием овощей из-за низких температур. Заботкин подчеркнул, что для оценки устойчивой инфляционной динамики важнее смотреть данные за более длительный период, а не за отдельный месяц. Окончательные выводы по январю можно будет сделать после публикации данных Росстата, которая назначена на 13 февраля.

Ожидания населения и бизнеса выросли на фоне налоговых изменений, но текущие уровни (13,7%) являются пиковыми. Банк России сохраняет свой прогноз по инфляции на 2026 год в диапазоне 4–5%, несмотря на то что в опросе ЦБ аналитики несколько повысили свои оценки. Ключевым дезинфляционным фактором в этом году должна стать нормализация бюджетной политики.

Экономика демонстрирует сдержанный, но положительный рост, что подтверждается как опросами предприятий ЦБ, так и индексами PMI. Рисков переохлаждения экономики нет.

С мая прошлого года рубль стабилизировался и колеблется в этом диапазоне. Устойчивость нацвалюты обеспечивается жесткой денежно-кредитной политикой и бюджетным правилом, которое нейтрализует влияние колебаний цен на нефть на курс. Операции Минфина по продаже валюты компенсируют давление на рубль от снижения нефтяных доходов, поэтому сам по себе объем этих интервенций не является драйвером курса.

Как подчеркнул Алексей Заботкин, важно не отдельно взятое решение ЦБ на одном заседании, а среднесрочная траектория изменения ставки. Снижение будет соразмерно замедлению инфляции, что позволит исключить всплеск цен.

Авторы
Теги
Элина Тихонова
ЦБ Алексей Заботкин Инфляция российский рубль
