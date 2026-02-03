Какие риски несет высокая ключевая ставка

Как высокая ставка влияет на экономику? На Радио РБК экономисты обсудили, могли ли компании предвидеть риски жесткой денежно-кредитной политики

Текущая высокая ставка носит запретительный характер для большинства экономических операций, но это отражается не на всех отраслях и компаниях, рассказал Олег Буклемишев, директор центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Такие организации получают прямую поддержку акционеров, могут развиваться в жестких условиях и не привязываются к ставке напрямую.

Мнение, будто компании должны были заранее «заложить риски» такой жесткой политики, является ошибочным, поскольку такой длительный период жесткой ДКП не смог бы предположить ни один риск-менеджер, добавил Владимир Сальников, заместитель генерального директора ЦМАКП.