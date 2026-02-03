«Большинство отраслей в стагнации»: лидеры и аутсайдеры экономики России

Какие отрасли российской экономики стали лидерами роста в период жесткой ДКП, а какие оказались в аутсайдерах? В эфире «Инвестиционного часа» на Радио РБК эксперты проанализировали положение ключевых секторов

• 00:44 Напряженная ситуация в экономике

• 03:47 Причины давления

• 09:51 Структурные сдвиги: лидеры и аутсайдеры

• 19:24 Автопром и смежные отрасли

• 23:10 Прогноз на 2026 год: риск рецессии

• 29:56 Долгосрочные перспективы

Экономика России в начале 2026 года находится в стагнации, соглашаются гости студии, а текущая ситуация оценивается как напряженная. Давление создается ужесточением денежно-кредитной и фискальной политики. Ресурса для стимуляции роста за счет нефтегазовых доходов или больших заимствований, как в предыдущие годы, больше нет.

Среди отраслей с 2019 года сильнее всех выросли финансы, строительство и обрабатывающая промышленность, отметил Олег Буклемишев, директор центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. В аутсайдерах оказались добывающий сектор, автопром, деревообработка и связанные с ними отрасли, включая металлургию и шинное производство.

Одной из успешных отраслей является сельское хозяйство. Однако, по словам Владимира Сальникова, заместителя генерального директора ЦМАКП, сектор достиг потолка по экспорту сырья, и для дальнейшего роста требуется переход к вывозу продуктов переработки.

В краткосрочной перспективе экономика может столкнуться с рецессией. При этом затяжная стагнация может оказаться даже опаснее, поскольку не дает четкого сигнала для решительных антикризисных мер, отмечают эксперты.

В долгосрочной перспективе, по оценке экспертов, перспективы роста связаны с химической промышленностью, агропромышленным комплексом и IT-сектором, потенциал которого зависит от доступа к экспортным рынкам.

