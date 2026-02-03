«Большинство отраслей в стагнации»: лидеры и аутсайдеры экономики России
• 03:47 Причины давления
• 09:51 Структурные сдвиги: лидеры и аутсайдеры
• 19:24 Автопром и смежные отрасли
• 23:10 Прогноз на 2026 год: риск рецессии
• 29:56 Долгосрочные перспективы
Экономика России в начале 2026 года находится в стагнации, соглашаются гости студии, а текущая ситуация оценивается как напряженная. Давление создается ужесточением денежно-кредитной и фискальной политики. Ресурса для стимуляции роста за счет нефтегазовых доходов или больших заимствований, как в предыдущие годы, больше нет.
Среди отраслей с 2019 года сильнее всех выросли финансы, строительство и обрабатывающая промышленность, отметил Олег Буклемишев, директор центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. В аутсайдерах оказались добывающий сектор, автопром, деревообработка и связанные с ними отрасли, включая металлургию и шинное производство.
Одной из успешных отраслей является сельское хозяйство. Однако, по словам Владимира Сальникова, заместителя генерального директора ЦМАКП, сектор достиг потолка по экспорту сырья, и для дальнейшего роста требуется переход к вывозу продуктов переработки.
В краткосрочной перспективе экономика может столкнуться с рецессией. При этом затяжная стагнация может оказаться даже опаснее, поскольку не дает четкого сигнала для решительных антикризисных мер, отмечают эксперты.
В долгосрочной перспективе, по оценке экспертов, перспективы роста связаны с химической промышленностью, агропромышленным комплексом и IT-сектором, потенциал которого зависит от доступа к экспортным рынкам.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности
Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС
Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине
В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией
Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров
Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов