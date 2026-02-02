Как роботы и криптовалюты меняют рынок фьючерсов в России

Как меняется рынок фьючерсов и кто обеспечивает его триллионные обороты? В эфире «Инвестиционного часа» на РБК ведущий Дмитрий Полянский обсудил это с главным менеджером по продуктам срочного рынка Мосбиржи Марией Силкиной

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

• [00:06] Масштабы срочного рынка

• [03:53] Смена лидеров среди фьючерсов

• [10:53] Роль HFT и алготрейдеров

• [13:00] Коррекция золота и серебра

• [21:41] Как устроены вечные фьючерсы

• [30:26] Криптоиндексы Мосбиржи и расширение линейки

В некоторые дни объем торгов на срочном рынке превышает 1 трлн руб., а количество активных клиентов достигает 200 тыс. в месяц, сообщила главный менеджер по группе продуктов срочного рынка Московской биржи Мария Силкина.

При этом происходит изменение самой структуры спроса. Если раньше фьючерсы на доллар и индекс РТС занимали всю ликвидность, то теперь она распределяется между разными сегментами. По данным на январь, первое место по среднему дневному обороту заняло серебро (160 млрд руб.), следом идут золото (97 млрд руб.) и природный газ (96 млрд руб.). Фьючерс на доллар — рубль оказался на четвертом месте.

Более 60% оборота торгов обеспечивают высокочастотные алгоритмы (HFT). Раньше это были иностранные компании, сейчас их сместили российские трейдеры.

Сейчас на рынке представлено более 200 инструментов, за три года биржа удвоила их количество. В планах на 2026 год — расширение линейки индексов на такие криптоактивы, как Solana, Ripple и Tron, с целью последующего запуска на них фьючерсных контрактов.

Обвал цен на золото и серебро связан со схлопыванием спекулятивного пузыря, рассказал партнер и управляющий УК «Арикапитал» Петр Салтыков. Он пояснил, что падение вызвано массовым закрытием позиций инвесторов, торговавших с плечом.

Вслед за драгметаллами обвал произошел и в криптовалютах. Альткоины потеряли около 30%, а биткоин за последние пару дней потерял почти 15%. Управляющий директор ALT3 Capital Владислав Александров отметил, что видит множество факторов для роста криптовалют в ближайшие недели и считает текущие уровни привлекательными для наращивания позиции.