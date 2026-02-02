Как роботы и криптовалюты меняют рынок фьючерсов в России
• [03:53] Смена лидеров среди фьючерсов
• [10:53] Роль HFT и алготрейдеров
• [13:00] Коррекция золота и серебра
• [21:41] Как устроены вечные фьючерсы
• [30:26] Криптоиндексы Мосбиржи и расширение линейки
В некоторые дни объем торгов на срочном рынке превышает 1 трлн руб., а количество активных клиентов достигает 200 тыс. в месяц, сообщила главный менеджер по группе продуктов срочного рынка Московской биржи Мария Силкина.
При этом происходит изменение самой структуры спроса. Если раньше фьючерсы на доллар и индекс РТС занимали всю ликвидность, то теперь она распределяется между разными сегментами. По данным на январь, первое место по среднему дневному обороту заняло серебро (160 млрд руб.), следом идут золото (97 млрд руб.) и природный газ (96 млрд руб.). Фьючерс на доллар — рубль оказался на четвертом месте.
Более 60% оборота торгов обеспечивают высокочастотные алгоритмы (HFT). Раньше это были иностранные компании, сейчас их сместили российские трейдеры.
Сейчас на рынке представлено более 200 инструментов, за три года биржа удвоила их количество. В планах на 2026 год — расширение линейки индексов на такие криптоактивы, как Solana, Ripple и Tron, с целью последующего запуска на них фьючерсных контрактов.
Обвал цен на золото и серебро связан со схлопыванием спекулятивного пузыря, рассказал партнер и управляющий УК «Арикапитал» Петр Салтыков. Он пояснил, что падение вызвано массовым закрытием позиций инвесторов, торговавших с плечом.
