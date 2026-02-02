«Классический пузырь»: причины резкого снижения цен на золото и серебро

Чем вызвано сильнейшее падение цен на драгметаллы? На Радио РБК Петр Салтыков из УК «Арикапитал» объяснил произошедшее массовой ликвидацией спекулятивных позиций

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Партнер и управляющий УК «Арикапитал» Петр Салтыков назвал обвал золота и серебра результатом ликвидации спекулятивных позиций, а не массовым оттоком капитала. Он опроверг данные MarketWatch об «оттоке» в $7,5 трлн, пояснив, что такие суммы сопоставимы с двумя ВВП Германии и, вероятно, отражают биржевые обороты в момент разворота рынка.

По его мнению, рынок драгметаллов столкнулся с классическим спекулятивным пузырем, куда пришло множество инвесторов, торговавших с кредитным плечом в надежде на быструю прибыль. Движение цены против их ставки привело к каскаду вынужденных продаж. Примером этого стал один из американских ETF на серебро, который за день потерял 70% и был вынужден снизить плечо с двух до одного из-за маржин-колла.

Версию о том, что падение металлов связано с закрытием позиций нескольких компаний для покрытия убытков по доллару, Петр Салтыков считает несостоятельной, указывая на несопоставимость масштабов потенциальных убытков и прибыли.