Лукашенко рассказал, как предупредил Путина об угрозе покушения

Белорусская разведка узнала «на уровне разговоров, сплетен с Запада» о подготовке теракта против Путина в Африке, рассказал Лукашенко. Он пояснил, что не советует ему летать за границу: «Если кому-то надо — они к тебе прилетят»

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил президента России Владимира Путина об угрозе покушения во время поездки в ЮАР. Об этом Лукашенко рассказал журналистам, передает «БелТА».

Белорусский президент пересказал разговор с Путиным, который перед саммитом БРИКС в ЮАР «собирал чемоданы»: «Ты куда?» — «Да ты что, не знаешь? У нас же БРИКС» — «Ты что, собрался туда лететь?»

Как пояснил Лукашенко, был «такой дружеский, братский разговор, [как] старшему брату [говорил]».

«Ну вот, просили, меня ж там ждут» — «Ты что! Война идет!» — «Ну они же не такие бешеные уже, не настолько бешеные». — «И ты что, считаешь, что там все в здравом уме? Нечего туда ехать!»

«Полетел Лавров тогда. Может, не потому, что я надавил. Но я ему высказал свое мнение. Но это не просто был такой, знаешь, деревенский разговор. Наша разведка, молодцы они, в последнее время работают неплохо, нас информировала. На уровне там разговоров, сплетен с Запада, что готовится террористический акт против президента России», — рассказал Лукашенко.

Он отметил, что часто советует Путину: «Ну война идет, ну не надо туда летать. Если кому-то надо — они к тебе прилетят». Сегодня пришла мысль, что был тогда прав, предупреждая президента России об опасности, поделился белорусский президент. По его мнению, «все они на Западе» понимают, что если «убрать Путина — все будет по-другому», и к этому следует серьезно относиться.

Саммит БРИКС в ЮАР состоялся в августе 2023 года. Путин, говоря тогда об отказе от посещения саммита, сказал, что его присутствие в России сейчас важнее.