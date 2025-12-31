 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Лукашенко рассказал, как предупредил Путина об угрозе покушения

Белорусская разведка узнала «на уровне разговоров, сплетен с Запада» о подготовке теракта против Путина в Африке, рассказал Лукашенко. Он пояснил, что не советует ему летать за границу: «Если кому-то надо — они к тебе прилетят»
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил президента России Владимира Путина об угрозе покушения во время поездки в ЮАР. Об этом Лукашенко рассказал журналистам, передает «БелТА».

Белорусский президент пересказал разговор с Путиным, который перед саммитом БРИКС в ЮАР «собирал чемоданы»: «Ты куда?» — «Да ты что, не знаешь? У нас же БРИКС» — «Ты что, собрался туда лететь?»

Как пояснил Лукашенко, был «такой дружеский, братский разговор, [как] старшему брату [говорил]».

«Ну вот, просили, меня ж там ждут» — «Ты что! Война идет!» — «Ну они же не такие бешеные уже, не настолько бешеные». — «И ты что, считаешь, что там все в здравом уме? Нечего туда ехать!»

«Полетел Лавров тогда. Может, не потому, что я надавил. Но я ему высказал свое мнение. Но это не просто был такой, знаешь, деревенский разговор. Наша разведка, молодцы они, в последнее время работают неплохо, нас информировала. На уровне там разговоров, сплетен с Запада, что готовится террористический акт против президента России», — рассказал Лукашенко.

Он отметил, что часто советует Путину: «Ну война идет, ну не надо туда летать. Если кому-то надо — они к тебе прилетят». Сегодня пришла мысль, что был тогда прав, предупреждая президента России об опасности, поделился белорусский президент. По его мнению, «все они на Западе» понимают, что если «убрать Путина — все будет по-другому», и к этому следует серьезно относиться.

Саммит БРИКС в ЮАР состоялся в августе 2023 года. Путин, говоря тогда об отказе от посещения саммита, сказал, что его присутствие в России сейчас важнее.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Александр Лукашенко Белоруссия ЮАР покушение Владимир Путин саммит БРИКС
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек, 18:05 Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек, 18:05
Аэропорт Саратова ограничил полеты Политика, 16:54
Axios узнал об обсуждении США и Израиля «второго раунда» ударов по Ирану Политика, 16:51
В Финляндии сообщили о повреждении кабеля в Эстонию и задержании судна Политика, 16:45
Мбаппе выбыл на три недели из-за травмы колена Спорт, 16:44
NYT узнала, когда Трамп признал неспособность «очаровать» Путина Политика, 16:40
Каллас призвала не верить заявлениям об атаке дронов на резиденцию Путина Политика, 16:23
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Роберто Карлос перенес операцию из-за проблем с сердцем Спорт, 15:58
Что посмотреть в новогодние праздники. Выбор гостей эфира Радио РБК Общество, 15:56
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Лукашенко рассказал, как предупредил Путина об угрозе покушения Политика, 15:26
«Спартак» сменил главных тренеров в молодежной и второй командах Спорт, 15:25
NYT узнала, что Трамп назвал Келлога «идиотом» из-за слов о Зеленском Политика, 15:10
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 15:05