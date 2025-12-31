Кадры со сбитым украинским дроном, летевшим в сторону резиденции Путина
Минобороны России опубликовало видеозапись, на котором запечатлен один сбитый беспилотник, который был задействован в атаке на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области.
На кадрах виден корпус черного беспилотника, который лежит в лесной местности. Аппарат и фугасная часть остались целыми в связи с попаданием снаряда в хвостовую часть, сообщает ведомство.
«Боевая часть данного беспилотника представляет собой фугасный заряд весом 6 кг. Данная фугасная часть начинена большим количеством поражающих элементов и предназначалась для поражения живой силы и гражданских объектов», — рассказал неназванный военный на видео.
Глава российского МИДа Сергей Лавров первым рассказал о произошедшем. По его словам, Украина попыталась атаковать резиденцию Путина в ночь на 29 декабря.
