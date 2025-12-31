 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Кадры со сбитым украинским дроном, летевшим в сторону резиденции Путина

Минобороны показало видео со сбитым дроном, летевшим в сторону резиденции Путина
Сюжет
Военная операция на Украине

Кадры со сбитым украинским дроном, летевшим в сторону резиденции Путина
Video

Минобороны России опубликовало видеозапись, на котором запечатлен один сбитый беспилотник, который был задействован в атаке на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области.

На кадрах виден корпус черного беспилотника, который лежит в лесной местности. Аппарат и фугасная часть остались целыми в связи с попаданием снаряда в хвостовую часть, сообщает ведомство.

«Боевая часть данного беспилотника представляет собой фугасный заряд весом 6 кг. Данная фугасная часть начинена большим количеством поражающих элементов и предназначалась для поражения живой силы и гражданских объектов», — рассказал неназванный военный на видео.

Маршрут украинских дронов, пытавшихся атаковать резиденцию Путина. Карта
Политика
Всего, по данным ведомства, Украина задействовала 91 дрон в этой атаке, их сбили, пострадавших и разрушений нет.

Глава российского МИДа Сергей Лавров первым рассказал о произошедшем. По его словам, Украина попыталась атаковать резиденцию Путина в ночь на 29 декабря.

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Новгородская область Минобороны Владимир Путин беспилотники Военная операция на Украине
