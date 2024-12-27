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Военная операция на Украине ,  
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Украинских священников приравняли к дипломатам и избавили от мобилизации

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Finnbarr Webster / Getty Images
Фото: Finnbarr Webster / Getty Images

Правительство Украины предоставило священнослужителям бронь от мобилизации, а религиозные организации включило в список критически важной инфраструктуры, сообщила «Судебно-юридическая газета».

Кабмин внес поправки в постановление № 76 «О бронировании от мобилизации», по которым бронь получили все военнообязанные священнослужители по перечню должностей, утвержденному Государственной службой по этнополитике и свободе совести (ГЭСС). Как уточнила газета, священнослужителей приравняли к конечным бенефициарам критически важных предприятий, членам наблюдательных советов и дипломатам. Отсрочка священнослужителю будет отменена при освобождении от религиозной должности.

Поправками правительство отнесло религиозные организации к критически важным объектам экономики и общества. Тем самым их статус приравняли к статусу «донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи».

Вместе с тем религиозные организации не будут считаться государственными органами.

Власти Украины частично восстановили бронирование от мобилизации
Политика
Фото:Олег Петрасюк / Reuters

Ранее, 25 октября, украинское правительство частично возобновило бронирование от мобилизации, после того как его приостановили 10 октября. «Страна» писала, что решение было принято из-за недовольства властей, в частности президента Владимира Зеленского, высокими темпами бронирования: отсрочку в последние месяцы получили около 1,5 млн украинцев.

По новому постановлению правительства продлить отсрочку «на аналогичный срок» смогут те, кто получил ее до 31 мая. «Это обеспечит стабильную работу стратегически важных отраслей экономики, в том числе работающих на оборону», — пояснил тогда кабмин.

До 15 ноября продлился «аудит решений о присвоении статуса критически важных предприятий, принятых в последние четыре месяца». Причина проверки — «аномальный рост количества критически важных предприятий и забронированных работников». По ее итогам правительство скорректировало критерии бронирования.

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