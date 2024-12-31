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Новый год 2025 ,  
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Путин заслушал доклады командующих и поздравил военных с Новым годом

Путин заслушал доклады Генштаба и командующих и поздравил военных с Новым годом
Сюжет
Новый год 2025
Президент ознакомился с докладами начальника Генштаба и командующих группировками о ходе продвижения военной операции и поблагодарил военных за службу
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация президента России)

Президент Владимир Путин заслушал доклады командующих о ходе специальной военной операции на Украине и поздравил военнослужащих с Новым годом, сообщил Кремль.

«Владимир Путин заслушал доклады начальника Генерального штаба — первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова, а также командующих группировками войск о ходе продвижения специальной военной операции. Президент поблагодарил всех за службу, а также тепло поздравил с наступающим Новым годом военнослужащих и участников СВО», — сказано в сообщении.

Ранее президент обратился с новогодним поздравлением к россиянам, запись уже показали в восточных регионах страны. В нем он назвал военнослужащих подлинными героями, мужеством и отвагой которых гордится Россия.

«В эту новогоднюю ночь помыслы, надежды родных и близких, миллионов людей по всей России вместе с нашими бойцами и командирами», — сказал глава государства.

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Президент также напомнил, что в наступающем году будет отмечаться 80-летие Победы. В связи с этим 2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества, сообщил он.

В честь Нового года к военным обратился и министр обороны Андрей Белоусов. Глава ведомства поздравил и поблагодарил бойцов, встречающих праздник на фронте, а также поблагодарил семьи военнослужащих, поскольку они являются опорой для тех, кто сейчас на линии фронта. Белоусов предложил поднять бокалы за военных, которые в Новый год находятся в зоне боевых действий.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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