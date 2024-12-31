Работавший с Ельциным журналист рассказал о подготовке обращения об уходе

Подготовка обращения держалась в строгой секретности, его записали днем, а не за двое-трое суток, как обычно, рассказал Феклистов. О планах Ельцина знали всего несколько человек, в том числе Путин и глава администрации президента

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Подготовка обращения Бориса Ельцина об уходе в отставку с поста президента держалась в строгом секрете, оно было снято днем. Об этом рассказал ТАСС фотокорреспондент Юрий Феклистов, проработавший с первым президентом России более десяти лет.

31 декабря 1999 года в полдень Борис Ельцин объявил об отставке с поста президента России. Исполняющим обязанности президента был назначен глава правительства Владимир Путин, который на выборах президента в марте 2000 года одержал победу в первом туре, набрав 52,94% голосов.

Собеседник агентства признался, что решение Ельцина стало для него неожиданным. «Это было до Нового года объявлено. И это меня очень сильно поразило. Он такие слова сказал, от которых просто были мурашки по коже. Текст ему написал Валентин Борисович Юмашев, как он мне потом сказал, и они держали все в секрете», — рассказал он.

По словам Феклистова, «операция» была очень секретной, окружение Ельцина стремилось не допустить утечки. Как правило, новогоднее обращение президента записывается заранее в Кремле, за два-три дня до Нового года «выставляется свет, елка, оборудование тяжелое, и это все снимается, в этом никакой секретности нет». «А потом запись пускают в эфир уже в ночь с 31 на 1 января. В этот раз это было снято днем», — рассказал журналист.

Наина Ельцина, жена российского президента, по словам Феклистова, «плакала, но не от горя, что он ушел, а от радости», когда узнала о решении мужа, так как считала, «что наконец с него этот груз свалился». Она была счастлива, поскольку до президентских выборов, когда должен был завершиться второй срок Ельцина, оставалось несколько месяцев — они должны были состояться в июне 2000 года, отметил Феклистов.

После отставки, как рассказал собеседник агентства, Ельцину стало легче. «Он и здоровье поправил, и похудел, и ездить стал уже по разным странам, смотрел, путешествовал. Когда с официальным визитом куда-то приезжал, он не мог страну даже увидеть, а здесь он даже на родину вернулся», — заметил собеседник агентства.

Сам Ельцин писал в своих мемуарах, что впервые сообщил главе правительства Владимиру Путину о решении уйти в отставку 14 декабря 1999 года, и тогда же предложил ему занять президентский пост. Несколькими месяцами ранее, 9 августа 1999 года, при назначении Владимира Путина премьер-министром России Ельцин сказал в обращении к гражданам, что видит того своим преемником.

Ельцин также сообщил о решении сложить полномочия главе администрации президента Александру Волошину и своему советнику, спичрайтеру Валентину Юмашеву. Вместе с Владимиром Путиным им было поручено подготовить к утру 31 декабря 1999 года все необходимые документы: текст обращения, указы, письма в Госдуму и Совет Федерации и др.

Ельцина и Путин 29 декабря провели еще одну встречу, в ходе которой окончательно утвердили процедуру передачи власти. 30 декабря Ельцин отредактировал текст обращения с сообщением об отставке, подготовленный Юмашевым, и придал ему окончательный вариант.

Обращение вышло в эфир в полдень 31 декабря 1999 года. В нем президент подчеркнул, что уходит «не по здоровью, а по совокупности всех проблем». Он высказал мнение, что «Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами».