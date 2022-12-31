Киев сообщил о попытке 12 тыс. мужчин сбежать из-за военного положения

Порядка 12 тыс. мужчин пытались незаконно покинуть Украину с момента введения в стране военного положения, 15 из них погибли. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в своем телеграм-канале.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля. В ноябре срок действия военного положения и всеобщей мобилизации был продлен до 19 февраля 2023 года.

«Подводим итоги года: с начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно пересечь границу. К сожалению, 15 из них погибли на речном участке и в горах», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве не уточнили, сколько мужчин все же смогли незаконно покинуть страну.

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