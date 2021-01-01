Путин уволил Виктора Гриня с должности замгенпрокурора

Эту должность он занимал с 2006 года. В ведении Гриня находился контроль за следствием в центральных аппаратах Следственного комитета и МВД

Виктор Гринь (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Заместитель генпрокурора Виктор Гринь с 1 января освобожден от этой должности, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Гринь был назначен замглавы надзорного ведомства в 2006 году, тогда же Генпрокуратуру возглавил Юрий Чайка, руководивший ею до января 2020-го. В ведении Гриня находится следствие в центральных аппаратах Следственного комитета, МВД и ФСБ. До этого он занимал должности прокуроров Читинской области и Красноярского края.

1 января Гриню исполняется 70 лет — это предельный возраст для службы заместителя генпрокурора. При этом, отмечал «Коммерсантъ», он сможет продолжить работу в ведомстве на общественных началах в качестве советника. По данным источников газеты, пост Гриня какое-то время будет вакантным, а контроль за следствием в центральных аппаратах СК и МВД перейдет к другим заместителям.

Заместителем генпрокурора станет его бывший коллега по СКР Общество

Источник «Интерфакса» из окружения замгенпрокурора заявил, что Гринь не собирается идти в коммерческие структуры, «для него это принципиальный вопрос».