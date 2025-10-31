В Думе назвали, когда обсудят лишение депутата от ЕР неприкосновенности
Представление генпрокурора Александра Гуцана о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Госдумы Анатолия Вороновского планируется рассмотреть на заседании 10 ноября, сообщил журналистам глава профильной комиссии Отари Аршба.
«Комиссия в соответствии с регламентом соберется 10 ноября и определится с решением, которое будет вынесено на утверждение палаты», — сказал Аршба.
Представление Гуцана поступило в Госдуму сегодня, 31 октября. Оно было направлено в комиссию председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Он также поручил всем депутатам ознакомиться с запросом генпрокурора.
Вороновский — член думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. В 2017–2020 годах занимал должность замгубернатора Краснодарского края. В 2021 году Вороновский стал депутатом от «Единой России» — по итогам распределения мест в Госдуму он не прошел, но получил вакантный депутатский мандат по списку партии.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка