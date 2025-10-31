В Думе назвали, когда обсудят лишение депутата от ЕР неприкосновенности

Анатолий Вороновский (Фото: Единая Россия)

Представление генпрокурора Александра Гуцана о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Госдумы Анатолия Вороновского планируется рассмотреть на заседании 10 ноября, сообщил журналистам глава профильной комиссии Отари Аршба.

«Комиссия в соответствии с регламентом соберется 10 ноября и определится с решением, которое будет вынесено на утверждение палаты», — сказал Аршба.

Представление Гуцана поступило в Госдуму сегодня, 31 октября. Оно было направлено в комиссию председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Он также поручил всем депутатам ознакомиться с запросом генпрокурора.

Вороновский — член думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. В 2017–2020 годах занимал должность замгубернатора Краснодарского края. В 2021 году Вороновский стал депутатом от «Единой России» — по итогам распределения мест в Госдуму он не прошел, но получил вакантный депутатский мандат по списку партии.