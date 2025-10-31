 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
В Турции отозвали лицензию у платежной системы Papara

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock
В Турции аннулировали лицензию платежной системы Papara, пишет Hürriyet со ссылкой на решение Центрального банка.

Papara — турецкая платежная система, которая была основана в 2016 году. Это цифровой кошелек с привязанной к нему дебетовой картой, функционирует аналогично банковской карте. Система работает с турецкой лирой (TRY), а также поддерживает другие валюты для международных переводов.

Платежной системой пользовались и россияне, поскольку получить доступ к ней проще, чем открыть в банках карту.

Papara сообщила в соцсети Х, что оценивает решение в рамках соответствующего законодательства. «Предпринимаем все необходимые шаги для защиты прав наших пользователей и обеспечения непрерывности обслуживания», — говорится в сообщении.

В пресс-службе сервиса добавили, что остатки электронных денежных средств хранятся на счетах в соответствии с законами. 

Материал дополняется

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Турция платежные системы загранпаспорт сервисы
