В Турции отозвали лицензию у платежной системы Papara
В Турции аннулировали лицензию платежной системы Papara, пишет Hürriyet со ссылкой на решение Центрального банка.
Papara — турецкая платежная система, которая была основана в 2016 году. Это цифровой кошелек с привязанной к нему дебетовой картой, функционирует аналогично банковской карте. Система работает с турецкой лирой (TRY), а также поддерживает другие валюты для международных переводов.
Платежной системой пользовались и россияне, поскольку получить доступ к ней проще, чем открыть в банках карту.
Papara сообщила в соцсети Х, что оценивает решение в рамках соответствующего законодательства. «Предпринимаем все необходимые шаги для защиты прав наших пользователей и обеспечения непрерывности обслуживания», — говорится в сообщении.
В пресс-службе сервиса добавили, что остатки электронных денежных средств хранятся на счетах в соответствии с законами.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка