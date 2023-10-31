Reuters нашел в мобильных играх для детей военную пропаганду Израиля

В популярных мобильных играх, включая Angry Birds и Subway Surfers, начала появляться реклама с израильской военной пропагандой, в которой в том числе изображены боевики ХАМАС и напуганные израильтяне

Мария Джулия Ассис присматривает за своим сыном, пока он играет в видеоигру на своем мобильном телефоне (Фото: Hannah McKay / Reuters)

В мобильных играх для детей начала появляться «произраильская реклама», в которой есть кадры ракетных обстрелов со стороны ХАМАС, вооруженных людей в масках и напуганных израильских семей. Об этом пишет агентство Reuters, которое провело собственное расследование.

Как рассказала Reuters 28-летняя бариста из Бразилии Ассис, она увидела такую рекламу, когда ее сын играл в одну из игр-головоломок на телефоне Android. По ее словам, на черном экране телефона транслировалось сообщение Министерства иностранных дел Израиля: «МЫ ХОТИМ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ТЕ, КТО НАМ НАВРЕДИТ, ДОРОГО ЗА ЭТО ЗАПЛАТЯТ». После этого, по словам девушки, она удалила эту игру с телефона сына.

Reuters не удалось установить, как такая реклама попадает в мобильные игры, однако удалось задокументировать еще как минимум пять подобных случаев в Европе. По крайней мере в одном таком случае «произраильская реклама» воспроизводилась в популярной мобильной игре Angry Birds, разработки Rovio.

В Rovio агентству сообщили, что «каким-то образом эта реклама тревожного содержания по ошибке попала в нашу игру» и теперь блокируется вручную. Также подобная реклама появлялась в играх Alice's Mergeland, Stack, Balls'n Ropes, Solitaire: Card Game 2023 и Subway Surfers, пишет Reuters.

Глава отдела цифровых технологий МИД Израиля Давид Саранга подтвердил, что видео — реклама, продвигаемая правительством Израиля, однако отметил, что «понятия не имеет», как оно оказалось в различных видеоиграх. По его словам, в министерстве проинструктировали рекламодателей блокировать видео для людей младше 18 лет.

Боевые действия между Израилем и ХАМАС продолжаются с 7 октября. Тогда боевики палестинского движения вторглись в южные районы Израиля и похитили несколько сотен заложников. Тель-Авив в ответ объявил ХАМАС войну и мобилизовал свыше 300 тыс. резервистов. В настоящее время Израиль проводит военную операцию и продолжает бомбардировки сектора Газа, а также совершает военные рейды на эту территорию.

Поддержку Израилю выразили западные государства, действия ХАМАС поддержали Иран, Сирия и шиитские группировки в Ираке («Исламское сопротивление»), в Ливане («Хезболла») и Йемене (хуситы). Москва выступает за деэскалацию конфликта, отмечая при этом необходимость создания независимого палестинского государства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее призвал цивилизованный мир сплотиться против варваров из организованной Ираном «оси террора», которые, по его словам, хотят «возвестить мир страха и тьмы». «Варвары готовы сражаться с нами, и их цель ясна: разрушить многообещающее будущее, уничтожить все, чем мы дорожим, и возвестить мир страха и тьмы», — отметил Нетаньяху.

Согласно последним данным Минздрава сектора Газа, с начала войны в регионе погибли более 8,3 тыс. человек, в том числе 3,4 тыс. детей. По оценке ООН, порядка 70% всех погибших в секторе Газа — это женщины и дети.