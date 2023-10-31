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Саудовская Аравия перевела армию в режим повышенной боевой готовности

Bloomberg: Саудовская Аравия привела силы в режим боевой готовности из-за Йемена
Саудовская Аравия и хуситы в Йемене были близки к заключению мира в продолжающейся с 2015 года войне, но после гибели четырех своих солдат Эр-Рияд привел армию в режим боевой готовности. Хуситов поддерживает Иран
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Армия Саудовской Аравии переведена в состояние повышенной боевой готовности после столкновений с повстанцами-хуситами в Йемене, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, на прошлой неделе в бою с хуситами в юго-западной провинции Джазан погибли четверо саудовских солдат, армия перехватила над территорией королевства ракету, выпущенную в сторону Израиля.

Протоколы, связанные с повышенным состоянием готовности, были активированы во всех видах вооруженных сил Саудовской Аравии после запусков ракет хуситов.

Военнослужащие Саудовской Аравии погибли впервые с прошлого апреля, когда Эр-Рияд заключил предварительное перемирие с хуситами, напоминает агентство. До эскалации стороны были близки к заключению соглашения, несмотря на гибель в сентябре четырех бахрейнских служащих, служивших в саудовской коалиции.

В Йемене свергли президента Али Абдулла Салеха в 2011 во время «арабской весны», спустя три года в стране началась гражданская война. Тогда хуситы (относятся к мусульманам-шиитам) взяли под контроль столицу страны Сану, а в следующем году объявили о захвате власти. Суннитские партии из Южного Йемена не признали захват власти хуситами.

Суннитов поддерживает Саудовская Аравия, в 2015-м она организовала вторжение в Йемен. Поддержку йеменским хуситам осуществляет Иран, наравне с другими шиитскими группировками Ближнего Востока.

Лидер йеменских хуситов Абдель-Малек аль-Хуси предупреждал в середине октября, что группировка запустит дроны и ракеты, если США напрямую вмешаются в войну Израиля и ХАМАС. «Есть красные линии, когда речь заходит о Газе», — пояснил он. По словам аль-Хуси, в данном случае хуситы намерены координировать действия с другими группировками.

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Затем, 19 октября, американский эсминец перехватил несколько выпущенных из Йемена ракет. «Мы не можем с уверенностью сказать, на что были нацелены эти беспилотники и ракеты, но они были запущены из Йемена и направлялись на север вдоль Красного моря, потенциально к целям в Израиле», — сообщил Пентагон.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Саудовская Аравия боевая готовность хуситы Йемен
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