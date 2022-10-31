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Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 61,12
(-0,01)
Инвестиции, 16:03
Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 61,62
(+0,09)
Инвестиции, 16:03
Путин сообщил о допуске «Газпрома» к месту взрывов на «Северных потоках»
Политика, 23:11
Путин заявил о завершении частичной мобилизации в России
Политика, 23:06
Выступление Путина после переговоров с Алиевым и Пашиняном. Трансляция
Политика, 22:57
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
FT узнала о переговорах Tesla по приобретению акций Glencore
Бизнес, 22:45
Интеллигентность 2.0: как воспитать в себе тягу к прекрасному
РБК и ГАЛС, 22:43
В Белгородской области сработала ПВО
Политика, 22:25
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП
Партнерский проект, 22:20
Объясняем, что значат новости
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Песков назвал чушью слова главы ГУР Украины о двойниках Путина
Политика, 22:15
Кокорин не забил пенальти аутсайдеру чемпионата Кипра
Спорт, 21:56
Экологи оценили последствия обрушения коллектора в Волгограде
Общество, 21:43
Фомин обошел Селихова и Чалова в голосовании на премию «Джентльмен года»
Спорт, 21:38
Суд арестовал петербуржца, который снес ограждения в Пулково
Общество, 21:33
Путин заявил о вынужденных изъятиях из текста заявления по Карабаху
Политика, 21:31
Махачев назвал ошибку Яна в проигранном бою с американцем
Спорт, 21:22
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Политика
,
31 окт, 22:57
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Выступление Путина после переговоров с Алиевым и Пашиняном. Трансляция
После трехсторонних переговоров в Сочи с участием лидеров Армении и Азербайджана Владимир Путин общается с журналистами
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