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Песков назвал чушью слова главы ГУР Украины о двойниках Путина

Песков: слова главы ГУР Украины о двойниках Путина являются чушью
Глава ГУР Украины Буданов сообщил, что Путин использует «как минимум трех двойников», которые сделали пластическую операцию и отличаются только ростом и мочками ушей. Песков назвал эти слова «чушью»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Слова начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что президент России Владимир Путин использует двойников, являются «чушью». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее Буданов заявил в интервью Daily Mail, что Путин якобы использует по меньшей мере трех двойников, которые сделали пластическую операцию, чтобы быть похожими на него. По его словам, «единственное, что их выдает, — это их рост, жестикуляция, язык тела и мочки ушей».

«Как можно это прокомментировать? Как чушь!» — сказал Песков.

Путину неоднократно задавали вопросы о том, есть ли у него двойники. В 2000 году в интервью ТАСС возглавлявший на тот момент Федеральную службу охраны Евгений Муров говорил, что у Путина нет двойников, назвав эту информацию «мифом и чушью».

В 2001 году его об этом спросила жительница Костромской области, отметив, что президент постоянно общается с лидерами других стран, «все время на виду, каждый день в перелетах». «Может быть, у вас есть двойник, а если нет, то когда вы отдыхаете?» — спросила она. В ответ на это Путин заявил, что двойника у него нет. «Это все сказки», — заверил он.

«Нет у меня двойников. Зачем они мне?» — сказал в очередной раз Путин в ответ на вопрос журналиста, который показал президенту фотографию с похожим на него человеком, в 2015 году. Увидев фотографию, он улыбнулся, взял ее с собой и пошел за кулисы.

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Позднее, в 2020 году, глава государства признался в интервью ТАСС, что в начале 2000-х годов, «в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», ему поступали предложения привлечь двойника. В частности, ему предлагали заменять его дублером на мероприятиях в местах, где президенту было находиться небезопасно. По словам Путина, от этой инициативы он отказался.

Песков в интервью телеканалу RTVI говорил, что Путин знает о существовании «теории двойников», о том, что на каких-то мероприятиях вместо него присутствуют похожие на него люди. По его словам, глава государства «улыбается и смеется», когда ему говорят о неких двойниках.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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