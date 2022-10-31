Небензя заявил о принятии Россией мер по контролю судов в Черном море

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 61,12 (-0,01) Инвестиции, 16:03
Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 61,62 (+0,09) Инвестиции, 16:03
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 20:08
Эстония в 30 раз расширит охраняемую зону на границе с Россией Политика, 20:08
Социальная сеть ЯRUS провела ребрендинг своего музыкального сервиса Пресс-релиз, 20:00
Как решали квартирный вопрос в России: от эскроу до льготной ипотеки РБК и Дом.РФ, 19:45
Умер барабанщик Dead Kennedys Общество, 19:43
Банк России зарегистрировал новую платежную систему «Астрасенд» Экономика, 19:41
Небензя заявил о принятии Россией мер по контролю судов в Черном море Политика, 19:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Агент оценил адаптацию сломавшего нос и потерявшего зуб Оздоева в Турции Спорт, 19:39
Посольство России осудило снос советских мемориалов в Латвии Политика, 19:30
Как инвестировать в современное искусство — от классического до NFT РБК Стиль и Tinkoff Private, 19:22
Чемпион Bellator пожаловался на травлю от фанатов брата Нурмагомедова Спорт, 19:15
Военная операция на Украине. Карта Политика, 19:10
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 18:59
Медведев назвал парадоксом сообщения об успехах украинской ПВО Политика, 18:58
Военная операция на Украине ,  
0 

Небензя заявил о принятии Россией мер по контролю судов в Черном море

Россия примет меры для контроля судов, идущих по Черному морю без разрешения Москвы
Россия будет сама принимать меры по контролю груза судов, которые идут по Черному морю без согласования с Москвой, сообщил постпред при ООН. Прежние договоренности без участия России недействительны
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Россия будет вынуждена принять меры для контроля груза судов, идущих по Черному морю без разрешения Москвы. Допустить беспрепятственное прохождение сухогрузов без досмотра Россия не может, заявил постпред при ООН Василий Небензя.

«Учитывая имеющиеся факты злоупотребления гуманитарным коридором и в целом то, что Черное море остается зоной боевых действий, не можем допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра и будем вынуждены принять самостоятельные меры по контролю пропущенных Совместным координационным центром без нашего согласования сухогрузов», — заявил дипломат (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что договоренности о проходе судов через Черное море без участия России выполняться не должны.

Небензя подчеркнул, что атака на Черноморский флот в Севастополе со стороны Украины поставила крест на зерновой сделке.

«Подрывная акция Киева грубо нарушает стамбульские договоренности от 22 июля и, по сути, ставит крест на их гуманитарном измерении. Для всех очевидно, что украинская сторона использует черноморский гуманитарный коридор в военно-диверсионных целях», — сказал он.

Соглашение о вывозе зерна из украинских портов было заключено при участии России, Украины, Турции и ООН в июле. Стороны обязались создать безопасный коридор для прохода судов с зерном по Черному морю, представители ООН, Турции и Украины договорились вести контроль за погрузкой, чтобы исключить провоз военных грузов. Соглашение было заключено на три месяца с возможностью продления. Первое судно с сельхозпродукцией вышло из порта Одессы 1 августа. 

Читайте на РБК Pro
«Меня вдохновляют Безос и Мандела»: CEO McDonald's — о менторах
Какие простые привычки помогут сохранить здоровье сердца
Как справиться с сильной тревогой за 2 минуты
Пилот дрона может получать 250 тыс. руб.: что известно о новой профессии

29 октября Россия «на неопределенный срок» приостановила свое участие в зерновой сделке после атаки украинских дронов на корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора. США и ЕС призвали Москву отменить это решение. В ООН выступили против шагов, ставящих зерновую сделку под угрозу.  

Теги
Черное море Зерновая сделка Василий Небензя
Материалы по теме
Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции прекращение зерновой сделки
Политика
Представитель ООН заявил о проходе 12 судов с зерном с Украины в Турцию
Политика
Россия продолжит соблюдать договоренности после выхода из зерновой сделки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter