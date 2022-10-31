Россия примет меры для контроля судов, идущих по Черному морю без разрешения Москвы

Небензя заявил о принятии Россией мер по контролю судов в Черном море

Россия будет сама принимать меры по контролю груза судов, которые идут по Черному морю без согласования с Москвой, сообщил постпред при ООН. Прежние договоренности без участия России недействительны

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Россия будет вынуждена принять меры для контроля груза судов, идущих по Черному морю без разрешения Москвы. Допустить беспрепятственное прохождение сухогрузов без досмотра Россия не может, заявил постпред при ООН Василий Небензя.

«Учитывая имеющиеся факты злоупотребления гуманитарным коридором и в целом то, что Черное море остается зоной боевых действий, не можем допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра и будем вынуждены принять самостоятельные меры по контролю пропущенных Совместным координационным центром без нашего согласования сухогрузов», — заявил дипломат (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что договоренности о проходе судов через Черное море без участия России выполняться не должны.

Небензя подчеркнул, что атака на Черноморский флот в Севастополе со стороны Украины поставила крест на зерновой сделке.

«Подрывная акция Киева грубо нарушает стамбульские договоренности от 22 июля и, по сути, ставит крест на их гуманитарном измерении. Для всех очевидно, что украинская сторона использует черноморский гуманитарный коридор в военно-диверсионных целях», — сказал он.

Соглашение о вывозе зерна из украинских портов было заключено при участии России, Украины, Турции и ООН в июле. Стороны обязались создать безопасный коридор для прохода судов с зерном по Черному морю, представители ООН, Турции и Украины договорились вести контроль за погрузкой, чтобы исключить провоз военных грузов. Соглашение было заключено на три месяца с возможностью продления. Первое судно с сельхозпродукцией вышло из порта Одессы 1 августа.

29 октября Россия «на неопределенный срок» приостановила свое участие в зерновой сделке после атаки украинских дронов на корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора. США и ЕС призвали Москву отменить это решение. В ООН выступили против шагов, ставящих зерновую сделку под угрозу.