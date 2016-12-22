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В Германии заявили о непригодности более половины новой военной техники
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В Германии заявили о непригодности более половины новой военной техники
Политика, 08:53
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В Германии заявили о непригодности более половины новой военной техники
Качество новой военной техники, поставляемой в вооруженные силы Германии, оставляет желать лучшего, пишет Welt. Например, из 71 новой БМП «Пума» только 27 пригодны к эксплуатации
БМП «Пума» (Фото: Philipp Schulze / DPA / ТАСС)

В министерстве обороны ФРГ обеспокоены качеством поставляемой в войска военной техники, пишет немецкая газета Welt.​ Так, по информации минобороны, в 2017 году только 39% боевых машин были готовы к использованию после поставки.

Всего в прошлом году Вооруженные силы Германии получили 97 единиц крупногабаритной военной техники, из них к боевому применению были готовы 38 машин. При этом военное ведомство ставит своей целью довести этот показатель до 70%, отмечает издание.

Особое беспокойство у минобороны ФРГ вызывают военно-транспортные самолеты Airbus A400M и боевая машина пехоты (БМП) «Пума» производства Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall-Landsysteme. Хотя качество поставляемых машин и «продолжает улучшаться», сказал парламентский статс-секретарь минобороны ФРГ Петер Таубер в ответ на запрос депутата Левой партии Матиаса Хёна, передает DPA. «Мы по-прежнему считаем, что промышленность обязана исполнить данные обязательства как можно скорее», — добавил Таубер.

Из 71 БМП «Пума» только 27 пригодны к использованию, из восьми А400M — только четыре. Такая же ситуация с новыми вертолетами: из семи боевых вертолетов Eurofighter Tiger к эксплуатации пригодны два, из семи транспортных вертолетов NH90 — тоже два.

Также только один из новых истребителей Eurofighter готов к использованию, остальные были возвращены производителю для замены электроники. Их поставка ожидается в ближайшее время, заверил Таубер.

Германия планирует до 2024 года увеличить военные расходы до 1,5% ВВП. С 2013 по 2017 годы военный бюджет ФРГ увеличился на 17%. В 2018 году Берлин выделил на нужды военных €39 млрд.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Германия , военная техника
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