Египет намерен пригласить российские IT-компании в страну

Каир намерен организовать конференцию для российских IT-компаний, заявили РБК в Минсвязи Египта. Страна заинтересована в российских технологиях, в том числе в области интеграции различных национальных платежных систем

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Египет заинтересован в российских IT-технологиях, в том числе в области интеграции различных национальных платежных систем, и намерен в ближайшие месяцы организовать конференцию с участием российских компаний, заявил РБК заместитель министра связи и информационных технологий Халед Эль-Аттар.

«Я здесь для того, чтобы расширить отношения с российской IT-индустрией. Мы стараемся организовать своего рода конференцию, с тем чтобы российские компании приехали в Египет и начали взаимодействовать с египетскими компаниями <...>. Я встретился со многими представителями НКО и ассоциациями нашей индустрии, мы хотели бы организовать все в короткий срок. В пределах трех месяцев», — сказал Эль-Аттар в интервью РБК во время визита в Москву. «У России есть технологии, которые отвечают нашим интересам», — отметил он и добавил, что сейчас только у двух российских IT-компаний есть свои отделения в Египте.

Замминистра сообщил, что в рамках визита провел встречи с представителями «Лаборатории Касперского», поскольку у этой российской компании есть «очень хорошие решения в области безопасности». Каир также заинтересован в других российских IT-продуктах, включая решения в области платежей. Однако, отметил чиновник, все они нуждаются в кастомизации. «Сейчас все продукты на русском или английском, а нам они нужны на арабском», — пояснил он.

«На данный момент у вас есть платежные решения на местном уровне. Мы хотели бы иметь аналогичные платежные решения. У нас есть своя национальная платежная схема в Египте (Meeza. — РБК), но очень важно [понять], как сделать так, чтобы наша национальная платежная схема работала с другими национальными платежными схемами. Я думаю, за этим будущее. Мы движемся в направлении децентрализованного режима платежей», — сказал Эль-Аттар. Он также указал на важность прихода к единым стандартам в области обмена документацией, информацией, двусторонних платежей, торговли и в других сферах.

Говоря о возможном влиянии санкций против России на двустороннее взаимодействие в области IT-технологий, замминистра отметил, что избегает разговоров о политике. «Технологии выступают против любых барьеров: барьеров времени, географии и так далее», — пояснил Эль-Аттар, добавив, что не знаком с конкретной спецификой санкций, но технологии созданы для того, чтобы «преодолевать любые барьеры с учетом возможных ресурсов».

В ноябре 2021 года Минцифры России организовало бизнес-миссию российских IT-компаний в Египет для представления высокотехнологичных решений в производстве телеком-оборудования, отраслях кибербезопасности и стриминговых сервисов. «РусХайтекЭкспорт» выступил в качестве координатора миссии.

Федеральная комиссия по связи США (FCC) в марте 2022 года включила АО «Лаборатория Касперского» в список бизнесов, которые могут представлять угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов. В сентябре 2017 года американские власти обязали госучреждения страны в течение трех месяцев отказаться от продукции и услуг «Лаборатории Касперского». В Министерстве безопасности сообщили, что обеспокоены связями некоторых представителей «Лаборатории Касперского» с российской разведкой и другими госорганами; а также по поводу российского законодательства, которое разрешает спецслужбам заставлять компании предоставить интересующую их информацию.