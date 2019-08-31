Меркель намекнула на свои планы после ухода из политики

Меркель намекнула на свои планы после ухода из политики

Канцлер — физик по образованию — после 2021 года, когда истекает срок ее полномочий, намерена вернуться к работе в Академии наук

Ангела Меркель (Фото: Wolfgang Rattay / Reuters)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время своей речи в Лейпцигской высшей школе менеджмента (HHL) дала понять, что собирается вернуться на работу в Академию наук. Заявления прозвучали по время церемонии, на которой HHL присвоил Меркель — физику по образованию — почетную научную степень.

«Все университеты, что дали мне почетную докторскую степень, в любом случае услышат обо мне, когда я перестану быть канцлером», — приводит слова Меркель Reuters. «Я вернусь и останусь не на такое короткое время, как сегодня. Я останусь на подольше», — сказала Меркель.

Меркель окончила физический факультет Лейпцигского университета имени Карла Маркса, работала в Центральном институте физической химии при Академии наук ГДР в 1978–1989 годы. В институте она сначала работала в отделе теоретической химии. В 1986 году защитила диссертацию по теме «Исследование механизма реакций распада с простым разрывом связей и расчет их скоростных констант на основании квантово-химического и статистического методов». Получив степень доктора естественных наук, она перешла затем в отдел аналитической химии.

Срок полномочия Меркель на посту канцлера Германии истекает в 2021 году. Она неоднократно заявляла, что не намерена больше выставлять свою кандидатуру на эту должность. В прошлом году она ушла с поста лидера своей партии — Христианско-демократического союза (ХДС).