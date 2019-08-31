ЦИК обвинила AP в пропаганде после выхода интервью с Памфиловой

ЦИК обвинила AP в пропаганде после выхода интервью с Памфиловой

По мнению комиссии, материал агентства, сделанный на основе видеоинтервью с Памфиловой, содержит оценочную и политизированную оценку и нарушает нормы журналистской этики

Элла Памфилова (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Центризбирком намерен обратиться в Общественную коллегию по жалобам после интервью Эллы Памфиловой агентству Assosiated Press. Об этом сообщается на сайте ЦИКа.

Как отмечает ЦИК, на сайте AP вышло не заявленное видеоинтервью с Памфиловой, а авторский материал корреспондента, который содержит «оценочную, политизированную трактовку заявленной темы». Краткие фрагменты видеоинтервью, которые разместило AP, «будучи оторваны от общего хода беседы, в ряде случаев потеряли свой изначальный смысл», добавили в комиссии.

По мнению Центризбиркома, публикация агентства производит впечатление «пропагандистского материала», в котором ответы Памфиловой на задаваемые вопросы были практически проигноированы. «Представляется, что при ее подготовке нарушены не только нормы закона, но и правила профессиональной журналистской этики», — считает комиссия. Кроме того, указывает ЦИК, автор материала исказила несколько фактов.

30 августа Памфилова договорилась с и.о. директора службы новостей агентства Харриет Моррис о том, что статья будет скорректирована, а ошибки опровергнуты, говорится в заявлении комиссии. В тот же день, сообщает ЦИК, в пресс-службу комиссии поступил ответ AP, в котором говорилось, что статья признана корректной. Как отмечает ЦИК, агентство не опубликовало опровержения, однако добавило дополнения в текст, которые «не изменили сути материала».