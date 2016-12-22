РПЦ прокомментировала итоги встречи патриархов в Стамбуле

В РПЦ призвали с осторожностью относиться к информации об итогах встречи патриархов в Стамбуле. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Константинопольский патриарх уведомил Московского о решении предоставить УПЦ автокефалию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Константинопольский Варфоломей (слева направо) (Фото: пресс-служба патриарха Московского и всея Руси / ТАСС)

Глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ, митрополит Иларион призвал с осторожностью относиться к информации об итогах встречи патриархов Кирилла и Варфоломея, которые распространяются в украинских СМИ.

«Конечно, сейчас очень взбудоражены некоторые средства массовой информации, особенно на Украине. Уже начинают публиковать какую-то информацию об этой встрече. Но я думаю, что мы будем комментировать содержание этой встречи только в том случае, если содержание этой встречи начнут комментировать официальные лица Константинопольской патриархии. А таких лиц только двое — это патриарх Варфоломей и митрополит Эммануил, который присутствовали при встрече. А если кто-то еще будет комментировать, то, скорее всего, это просто какие-то домыслы», — сказал митрополит Иларион журналистам в пятницу вечером по возвращении из Стамбула, его слова передает «Интерфакс».

​Ранее украинское издание Hromadske со ссылкой на слова представителя Константинопольского патриархата митрополита Галльского Эммануила сообщило о том, что Константинопольский патриарх Варфоломей заявил предстоятелю Русской православной церкви Кириллу о решении Вселенского патриархата предоставить неканонической УПЦ автокефалию.

Об этом же в своем Facebook написал представитель неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря. «К журналистам вышел митрополит Эммануил, который был представителем патриарха на празднике в Киеве в июле. Он сделал короткое заявление, суть которого была во фразе: мы сообщили патриарху о решении по преодолению разделения на Украине и предоставлению автокефалии, которое имплементируется. Позже ожидается официальный текст, поэтому изложение может быть не буквальным», — написал он, говоря об итогах встречи.

На ​сайте Константинопольского патриархата в новости о прошедшей встрече патриархов информации об обсуждении возможной автокефалии неканонической УПЦ нет.

«Мы обсуждали все вопросы, которые нас волнуют. Но еще раз хочу сказать, что это была братская беседа, и я без согласования с его святейшеством (патриархом Варфоломеем) не хотел бы посвящать вас в детали. Хотя ничего секретного там не было. И ничего такого, что произвело бы какой-то взрыв в сознании, ничего этого не было. Разговор был очень правильный», — заявил сам Кирилл, отвечая на вопрос, обсуждалась ли на встрече тема украинской автокефалии. Его слова передает «РИА Новости».

Заявление Ил​ариона никак не подтверждает ранее распространенную информацию о том, что Варфоломей уведомил Кирилла о принятом решении по автокефалии УПЦ, сказал РБК протоиерей Владимир Вигилянский.

В начале июля митрополит Иларион заявил, что предоставление автокефалии УПЦ Киевского патриархата повлечет серьезные последствия, сравнимые с Великим церковным расколом 1054 года. Пойти на раскол может только РПЦ, и если это случится, то тут может быть несколько сценариев, рассказал РБК протодиакон Андрей Кураев. По его словам, церковная история и практика знает несколько «уровней» таких расколов. «Первый — это когда патриархи просто не здороваются, не демонстрируют мир и дружбу и не участвуют в совместных службах, — говорит он. — Второй уровень расколов, это когда все епископы ведут себя также. Дальше — когда все духовенство. И самый серьезный уровень, когда церковь обращается к мирянам: «Вы туда не ходите, у них неправильная церковь». На последнем уровне, по его словам, предпринимаются попытки превратить раскол в ересь.