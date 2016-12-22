ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,65 66,93 EUR Нал. 79,81 77,89 USD Бирж. 67,45 -0,79 EUR Бирж. 78,24 -1,38 USD ЦБ. 68,04 -0,04 EUR ЦБ. 79,50 -0,18 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 7029,00 +200,90 IMOEX 2345,85 +0,64% RTSI 1092,29 +1,56% Brent 77,50 +0,08% DJIA 25906,03 -0,31% Nasdaq 8093,81 +0,07%
РПЦ прокомментировала итоги встречи патриархов в Стамбуле
Лента новостей
Глава Южной Осетии назвал гибель Захарченко «государственным терроризмом» 21:50, Политика «Дива до конца»: как проходило прощание с Аретой Франклин 21:43, Фотогалерея  Познер и Ахеджакова призвали прекратить «дело «Нового величия» 21:41, Общество При посадке в Сургуте у пассажирского самолета отключился двигатель 21:25, Общество Акимов поручил Орешкину взять ситуацию с Росреестром под личный контроль 21:14, Общество В Киеве рассказали о возможности уничтожить флот России за пять минут 21:09, Политика Появилось видео с места убийства Захарченко 21:08, Общество РПЦ прокомментировала итоги встречи патриархов в Стамбуле 21:05, Политика СК после гибели главы ДНР завел дело о международном терроризме 20:54, Политика Владелец «Спартака» объяснил продажу Промеса вылетом из Лиги чемпионов 20:53, Спорт В ДНР назвали имя нового главы республики 20:40, Политика Путин назвал подлым убийство главы ДНР Захарченко 20:38, Политика Советник Захарченко назвал возможных организаторов его убийства 20:26, Политика Захарченко планировал поехать на похороны Иосифа Кобзона 20:21, Общество Глава ВТО ответил Трампу словами «без паники» 20:12, Экономика В Верховной раде не исключили инсценировку гибели Захарченко 20:02, Политика Голикова назвала точную стоимость смягчения пенсионной реформы 20:00, Экономика В ДНР рассказали о гибели Захарченко от ранения в голову 19:49, Общество Португальский футболист Кардозу перешел из «Тонделы» в «Динамо» 19:46, Спорт В Донецке пообещали отомстить за убийство Захарченко 19:42, Политика СБУ озвучила версии убийства Захарченко 19:31, Политика В администрации ДНР назвали взрыв в кафе Донецка терактом 19:19, Общество Чем запомнился Александр Захарченко. Фотогалерея 19:15, Фотогалерея  После гибели Захарченко МИД заявил о «кровавой бойне» в Донбассе 19:13, Политика Очевидица рассказала об обстоятельствах гибели Захарченко 19:03, Политика Проект Lisk успешно запустил основную сеть: цена токена выросла 18:59, Крипто Патриарх Кирилл рассказал о встрече с патриархом Константинопольским 18:44, Общество Tencent подешевела на $20 млрд после решения КНР бороться с близорукостью 18:41, Бизнес
РПЦ прокомментировала итоги встречи патриархов в Стамбуле
Политика, 21:05
0
РПЦ прокомментировала итоги встречи патриархов в Стамбуле
В РПЦ призвали с осторожностью относиться к информации об итогах встречи патриархов в Стамбуле. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Константинопольский патриарх уведомил Московского о решении предоставить УПЦ автокефалию
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Константинопольский Варфоломей (слева направо)   (Фото: пресс-служба патриарха Московского и всея Руси / ТАСС)

Глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ, митрополит Иларион призвал с осторожностью относиться к информации об итогах встречи патриархов Кирилла и Варфоломея, которые распространяются в украинских СМИ.

«Конечно, сейчас очень взбудоражены некоторые средства массовой информации, особенно на Украине. Уже начинают публиковать какую-то информацию об этой встрече. Но я думаю, что мы будем комментировать содержание этой встречи только в том случае, если содержание этой встречи начнут комментировать официальные лица Константинопольской патриархии. А таких лиц только двое — это патриарх Варфоломей и митрополит Эммануил, который присутствовали при встрече. А если кто-то еще будет комментировать, то, скорее всего, это просто какие-то домыслы», — сказал митрополит Иларион журналистам в пятницу вечером по возвращении из Стамбула, его слова передает «Интерфакс».

​Ранее украинское издание Hromadske со ссылкой на слова представителя Константинопольского патриархата митрополита Галльского Эммануила сообщило о том, что Константинопольский патриарх Варфоломей заявил предстоятелю Русской православной церкви Кириллу о решении Вселенского патриархата предоставить неканонической УПЦ автокефалию.

Об этом же в своем Facebook написал представитель неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря. «К журналистам вышел митрополит Эммануил, который был представителем патриарха на празднике в Киеве в июле. Он сделал короткое заявление, суть которого была во фразе: мы сообщили патриарху о решении по преодолению разделения на Украине и предоставлению автокефалии, которое имплементируется. Позже ожидается официальный текст, поэтому изложение может быть не буквальным», — написал он, говоря об итогах встречи.

На ​сайте Константинопольского патриархата в новости о прошедшей встрече патриархов информации об обсуждении возможной автокефалии неканонической УПЦ нет.

«Мы обсуждали все вопросы, которые нас волнуют. Но еще раз хочу сказать, что это была братская беседа, и я без согласования с его святейшеством (патриархом Варфоломеем) не хотел бы посвящать вас в детали. Хотя ничего секретного там не было. И ничего такого, что произвело бы какой-то взрыв в сознании, ничего этого не было. Разговор был очень правильный», — заявил сам Кирилл, отвечая на вопрос, обсуждалась ли на встрече тема украинской автокефалии. Его слова передает «РИА Новости».

Заявление Ил​ариона никак не подтверждает ранее распространенную информацию о том, что Варфоломей уведомил Кирилла о принятом решении по автокефалии УПЦ, сказал РБК протоиерей Владимир Вигилянский.

Новый раскол: что будет означать автокефалия украинской церкви
Политика

В начале июля митрополит Иларион заявил, что предоставление автокефалии УПЦ Киевского патриархата повлечет серьезные последствия, сравнимые с Великим церковным расколом 1054 года. Пойти на раскол может только РПЦ, и если это случится, то тут может быть несколько сценариев, рассказал РБК протодиакон Андрей Кураев. По его словам, церковная история и практика знает несколько «уровней» таких расколов. «Первый — это когда патриархи просто не здороваются, не демонстрируют мир и дружбу и не участвуют в совместных службах, — говорит он. — Второй уровень расколов, это когда все епископы ведут себя также. Дальше — когда все духовенство. И самый серьезный уровень, когда церковь обращается к мирянам: «Вы туда не ходите, у них неправильная церковь». На последнем уровне, по его словам, предпринимаются попытки превратить раскол в ересь.

Авторы: Александр Атасунцев, Георгий Тадтаев.
Теги: Патриарх Кирилл , Варфоломей I
Главное
Путин назвал подлым убийство главы ДНР Захарченко Политика
Материалы по теме
Новый раскол: что будет означать автокефалия украинской церкви Политика
В РПЦ сравнили возможную автокефалию украинской церкви с Великим расколом Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter