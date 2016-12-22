Суд признал законным взыскание с Навального 1 руб. по иску Прохорова

Мосгорсуд признал законным решение Люблинского районного суда столицы о взыскании 1 руб. с основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в пользу бизнесмена Михаила Прохорова по делу о защите чести и достоинства, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

После постановления Мосгорсуда, решение суда о взыскании компенсации вступило в законную силу. Как уточняет «РИА Новости», сам Навальный не пришел на заседание суда, сторона защиты хотела вызвать на заседание бывшего вице- премьера Александра Хлопонина, который фигурирует в публикации, из-за которой был подан иск, но суд не нашел для этого оснований.

В конце апреля Навальный опубликовал в своем блоге расследование, в котором утверждал, что в 2017 году Прохоров через офшорную компанию купил у Хлопонина виллу в Италии стоимостью €35,5 млн (2,6 млрд руб. по действовавшему тогда курсу). Основатель ФБК тогда назвал сделку взяткой и в качестве подтверждения указал на то, что в Форте-дей-Марми, где расположена вилла, есть недвижимость, которая стоит меньше, но при этом находится ближе к побережью.

«Это просто не рыночная цена. Ни один здравомыслящий человек, у которого есть доступ к интернету и возможность провести 5 минут на сайте недвижимости, не купит хлопонинскую виллу за €35 млн», — заявил он.

После публикации Навального представитель Хлопонина отверг обвинения во взятке, отметив, что сделка была официально задекларирована, ее провели по рыночным условиям и выплатили все необходимые налоги. В свою очередь, Прохоров подал к Навальному иск о защите чести и достоинства, потребовав в качестве компенсации 1 руб. В июне Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск, обязав оппозиционера опровергнуть опубликованные данные.



