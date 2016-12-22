Японские военные запросили рекордный бюджет на вооружения

Несмотря на обещание Пхеньяна остановить ракетную и ядерную программы, японские военные продолжают считать КНДР главной угрозой и запросили рекордный бюджет на следующий год

Фото: Kiyoshi Ota / Bloomberg

Вооруженные силы Японии потребовали увеличить до рекордных значений расходы на оборону в следующем году, сообщает Reuters.

В предложенном военными проекте расходы на оборону возросли на 2,1% и составили рекордные 5,3 трлн иен (около $48 млрд). Если бюджет будет утвержден с этими параметрами, это станет седьмым увеличением военного бюджета за время премьерства Синдзо Абэ, который возглавляет правительство с 2012 года.

Однако документу еще предстоит пройти тщательный анализ в министерстве финансов, где чиновники будут пытаться сократить военные расходы для наполнения статей о здравоохранении и социальном обеспечении, отмечает агентство.

При этом наибольший рост оборонных расходов предлагается в сфере противоракетной обороны.​

Самые большие предлагаемые расходы в военном бюджете (235 млрд иен, более $2 млрд) предусмотрены на противоракетную оборону. Средства пойдут на возведение двух новых мощных наземных комплексов Aegis Ashore. Их должна построить Lockheed Martin Corp.

Японские военные также заложили средства для покупки ракет-перехватчиков дальнего действия Raytheon Co SM-3, предназначенных для уничтожения ракет противника в космосе. Кроме того, военные добиваются выделения средств на модернизацию противоракетных комплексов Patriot, стоящих на вооружении японских сил самообороны.

Требования увеличения бюджета и усиления противоракетной обороны прозвучали несмотря на то, что Северная Корея пообещала отказаться от ракетной программы и ядерных разработок и предприняла конкретные действия для этого. ​Несмотря на успехи администрации Дональда Трампа в переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном, Япония продолжает рассматривать Пхеньян как «самую серьезную и самую насущную угрозу».

Другие крупные предполагаемые сделки включают покупку шести истребителей-невидимок Lockheed Martin F-35 за 91,6 млрд иен и двух патрульных самолетов раннего предупреждения E-2D Hawkeye, построенных Northrop Grumman. Морские силы самообороны Японии также хотят получить финансирование на строительство двух новых эсминцев и подводной лодки общей стоимостью 171 млрд иен.

Ранее о рекордных требованиях минобороны Японии сообщило со ссылкой на источники издание The Japan Times. В статье говорилось, что проект нового бюджета на 100 млрд иен ($904,6 млн) превышает бюджет 2018 финансового года.