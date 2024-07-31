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В районе холма Монте-Марио в Риме начался пожар. Видео

Появилось видео пожара в Риме у холма Монте-Марио

В районе холма Монте-Марио в Риме начался пожар. Видео
Video

В Риме произошел пожар в районе холма Монте-Марио. Возгорание началось неподалеку от суда и здания информагентства RAI. Местные жители рассказали La Repubblica, что слышали несколько взрывов. Шесть жилых домов эвакуировали, сгорели четыре автомобиля.

Мэр Рима Роберто Гуальтьери заявил, что пожар возник в лагере, разбитом на холме, в нем готовили еду. Пожар быстро распространился из-за ветра и жаркой погоды.

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