Обыски по делу ОПГ с экс-советником мэра Сочи. Видео

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СК завел уголовное дело против бывшего советника мэра Сочи, который вымогал взятки за места на кладбищах. Речь идет о Родионе Пищуре.

По версии следствия, он создал преступную группу и вовлек в нее шесть человек: начальника отдела по организации похоронного дела в администрации, его подчиненного, гендиректора и бухгалтера частного ритуального агентства, работника службы по вопросам похоронного дела и индивидуального предпринимателя, оказывавшего услуги в этой сфере. Суммы взяток, которые они требовали за захоронение, составляли от 200 тыс. до 3 млн руб. Ежемесячно группа таким образом получала 10—15 млн руб., их члены ОПГ распределяли между собой.

Следователи провели обыски по 25 адресам в Сочи и изъяли 15 млн руб., иностранную валюту, документы. С фигурантами работают следователи.