Обыски по делу ОПГ с экс-советником мэра Сочи. Видео
СК завел уголовное дело против бывшего советника мэра Сочи, который вымогал взятки за места на кладбищах. Речь идет о Родионе Пищуре.
По версии следствия, он создал преступную группу и вовлек в нее шесть человек: начальника отдела по организации похоронного дела в администрации, его подчиненного, гендиректора и бухгалтера частного ритуального агентства, работника службы по вопросам похоронного дела и индивидуального предпринимателя, оказывавшего услуги в этой сфере. Суммы взяток, которые они требовали за захоронение, составляли от 200 тыс. до 3 млн руб. Ежемесячно группа таким образом получала 10—15 млн руб., их члены ОПГ распределяли между собой.
Следователи провели обыски по 25 адресам в Сочи и изъяли 15 млн руб., иностранную валюту, документы. С фигурантами работают следователи.
Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей
В России снизилась доля людей с нормальным весом
Главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране
Бакальчук рассказала о разладе с мужем задолго до сделки с Russ
В Саутпорте начались массовые беспорядки после убийства троих детей
Набиуллина заявила о намерении бороться с серыми схемами в ипотеке
Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже
«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды
Подборка каналов РБК в Telegram