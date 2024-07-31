Встреча Путина с избранным президентом Индонезии. Видео
Президент России Владимир Путин проводит встречу с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто. Он победил на выборах в марте. Беседа Путина и Субианто пройдет сначала в узком составе, потом пройдут российско-индонезийские переговоры.
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