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Политика ,  
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Встреча Путина с избранным президентом Индонезии. Видео

Кадры встречи Путина с избранным президентом Индонезии Субианто

Президент России Владимир Путин проводит встречу с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто. Он победил на выборах в марте. Беседа Путина и Субианто пройдет сначала в узком составе, потом пройдут российско-индонезийские переговоры.

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