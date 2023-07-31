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Политика ,  
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Минобороны Греции по ошибке опубликовало секретные карты

Минобороны Греции по ошибке опубликовало фотографии с секретными военными картами
После взрыва на складе боеприпасов греческих ВВС замминистра обороны страны решил начать внеочередные проверки. Во время одной из них Минобороны опубликовало фотографию, где замминистра рассматривает секретные карты
Никос Хардалиас
Никос Хардалиас (Фото: MoDGreece / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Министерство национальной обороны Греции (страна входит в НАТО) по ошибке опубликовало фотографии с секретными картами, передает Antitheto.

Как отмечает новостной портал, после пожаров на складах боеприпасов 111-го авиакрыла в аэропорту Неа Анхиалос заместитель министра обороны Никос Хардалиас начал внеочередные проверки на военных объектах. Во время одной из них пресс-служба греческого Минобороны опубликовало фотографию, на которой Хардалиас рассматривает карту с военными объектами.

Antitheto пишет, что вскоре публикация была удалена, а Минобороны разослало исправленную версию, где карты были заблюрены. Но после инцидента дальнейшие проверки решили вовсе отменить.

Никоса Хардалиаса выдвигают кандидатом на пост губернатора Аттики на муниципальных выборах осенью. Он будет бороться с нынешним губернатором столичного региона Йоргосом Патулисом, который несколько дней назад оказался в центре скандала после публикации видео, как он танцевал во дворце Заппион, когда Грецию охватили лесные пожары.

Лесные пожары в Греции продолжаются с середины июля, когда в стране установилась аномально жаркая погода с температурой выше 40 градусов. 28 июля министр климатического кризиса и гражданской защиты Василис Кикилиас заявил, что за последний месяц в стране сгорели 400 тыс. стреммов (40 тыс. га) леса, хотя в среднем по стране сгорает 500 тыс. стреммов в год. Он отметил, что власти фиксируют возникновение около 60 новых очагов в сутки, основной причиной которых служит человеческий фактор.

Наиболее сложная ситуация наблюдается на островах Родос, Корфу (Керкира), Эвбея и в области Магнисия. В последней 27 июля произошли взрывы на складе боеприпасов в аэропорту Неа Анхилос. Пожар ликвидировали на следующий день.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
секретный документ карта Минобороны Греция
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