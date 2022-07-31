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Вучич прибыл в Генштаб ВС Сербии из-за эскалации в Косово

По данным сербских СМИ, после совещания в Генштабе Вучич может выступить с официальной позицией Сербии по ситуации на границе

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Генеральный штаб вооруженных сил Сербии из-за эскалации на границе с непризнанным Косово. Об этом сообщают телеканал Kurir и портал B92.

По данным телеканала, Вучич намерен провести экстренное совещание по ситуации на границе, а по итогам встречи выступить с официальным заявлением.

Кроме этого, Kurir сообщил о звуках стрельбы в Косовско-Митровице (город на севере частично признанного Косова). Полиция Косово ранее заявила, что некоторые из выстрелов были нацелены на полицейские подразделения.

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Фото:Laura Hasani / Reuters

Эскалация на границе Косово и Сербии продолжается с вечера 31 июля, когда в южной части Косовска-Митровицы, сразу за мостом, разделяющим город, собрались около 200 албанцев. Сербы в свою очередь начали возводить баррикады.

После этого Вучич заявил, что страна еще никогда не была в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня. «Приштинский режим пытается, представляя себя жертвой, использовать настроения в мире», — сказал он.

В то же время министерство обороны Сербии опровергло распространяемые сообщения о своем участии в ситуации на севере Косова и призвало не верить дезинформации. Министерство подчеркнуло, что «сербская армия пока не пересекала административную линию и никоим образом не входила на территорию Косово и Метохии»

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Власти Косова ранее объявили, что со следующей недели граждане Сербии, которые будут въезжать на территорию республики, будут получать временный документ о пересечении границы, а сербские документы будут считаться недействительными. В Приштине заявили, что это решение — ответ на действия Белграда, который не признает удостоверения, выданные Косово.

Косово ранее было автономной республикой в составе Сербии, однако в 2008 году провозгласило свою независимость. Ее признали большинство стран ЕС и более сотни стран — членов ООН. Россия, Китай, Иран, Сербия и ряд других стран не признали Косово как отдельное государство.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Косово Александр Вучич Генштаб Сербия эскалация
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