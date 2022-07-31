Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 62,57 (+1,35) Инвестиции, 29 июл, 16:04
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 61,31 (+1,11) Инвестиции, 29 июл, 16:04
Times узнала, что фонд принца Чарльза принял $1,2 млн от семьи бен Ладена Политика, 03:11
Байден сообщил о хорошем самочувствии после теста на COVID-19 Политика, 03:04
ПФР напомнил о пересчете пенсий работающих пенсионеров в августе Финансы, 02:16
Белград обвинил Приштину в подготовке «ада» для сербов в Косово Политика, 02:04
Захарова сочла полет Пелоси в Азию опасным авантюризмом Политика, 01:45
В Гватемале недалеко от места проезда кортежа президента открыли стрельбу Политика, 01:18
Полиция нашла 500 кг кокаина в коробках из-под бананов в порту Лондона Общество, 01:16
Как Китай строит свой «Небесный дворец» на орбите Земли. Видео Технологии и медиа, 01:00
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Россия пригласила ООН и Красный крест для расследования удара в Еленовке Политика, 00:54
Додон счел Санду «молдавским Горбачевым» из-за ее непопулярности в стране Политика, 00:46
СЦКК сообщил об обстреле Донецка минами «Лепесток» Политика, 00:17
«Бавария» обыграла «Лейпциг» Тедеско и завоевала Суперкубок Германии Спорт, 30 июл, 23:40
IKEA возобновила онлайн-распродажу в Москве Бизнес, 30 июл, 23:35
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 30 июл, 23:33
Политика ,  
0 

Times узнала, что фонд принца Чарльза принял $1,2 млн от семьи бен Ладена

Times: благотворительный фонд принца Чарльза получил $1,2 млн от родственников бен Ладена
В 2013 году Чарльз встретился со сводным братом Усамы бен Ладена Бакром и принял от него пожертвования для благотворительного фонда, несмотря на возражения сотрудников организации и советников принца
Принц Чарльз
Принц Чарльз (Фото: Muhammad Hamed / Reuters)

Благотворительный фонд принца Уэльского Чарльза, старшего сын королевы Великобритании Елизаветы II, принял пожертвования в размере £1 млн ($1,2 млн) от родственников основателя террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена, сообщает The Times.

По данным газеты, принц получил деньги от Бакра бен Ладена и его брата Шафика, сводных братьев экс-лидера «Аль Каиды». Чарльз встречался с Бакром в вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи Кларенс-хаус 30 октября 2013 года, через два года после того как Усама бен Ладен был убит американским спецназом.

Чарльз согласился принять пожертвования, несмотря на возражения его советников и сотрудников фонда. По данным Times, советники призывали принца вернуть деньги; они предупредили, что событие вызовет общественное возмущение, если о нем станет известно СМИ. Кроме того, репутации Чарльза будет нанесен ущерб, «если его имя появится в одном предложении с именем террориста, ответственного за убийство 67 британцев и тысяч американцев 11 сентября 2001 года».

Однако принц, пишет газета, отказался вернуть деньги, посчитав, что это будет слишком неловко. Чарльз опасался, что жертвователи поймут истинную причину возврата средств.

Times узнала, что принц Чарльз получил от премьера Катара €3 млн в сумках
Политика
Принц Уэльский Чарльз

Председатель фонда, сэр Иэн Чешир, заявил изданию, что пожертвование от родственников бен Ладена одобрили пять попечителей организации, в том числе бывший председатель правления BT Group Майкл Рейк, экс-глава британского банка Barclays Джон Варли и Уильям Найи, который тогда был главным личным секретарем принца.

Как отмечает Times, нет никаких предположений, что Бакр или Шафик бен Ладен спонсировали террористические акты или участвовали в них.
Они — сыновья Мохаммеда бин Авада бен Ладена, миллиардера йеменского происхождения, который стал самым богатым саудовцем из не королевской семьи после основания строительного конгломерата BinLadin Group. Он погиб в авиакатастрофе в 1967 году, когда Усаме бен Ладену было 10 лет.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock ЦБ может ограничить торги иностранными акциями. Что будет с СПб Биржей
Прогнозы
Pro
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что делать инвесторам
Статьи
Pro
Как просить повышения зарплаты: 9 правил
Инструкции
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Почему только 8% россиян стремятся к безграничному богатству
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock До 250 тыс. руб: сколько платят сотрудникам маркетплейсов
Статьи
Pro
Ким Бом Су Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Зачем инвестору 3D-принтинг и как на нем заработать
Статьи
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи

Родственники бен Ладена отреклись от него еще до гибели экс-лидера «Аль-Каиды», но их по-прежнему ассоциируют с основателем террористической организации, отмечает газета. Ранее данные о пожертвованиях членов семьи бен Ладена благотворительным организациям не раскрывались, они не фигурируют в публичных документах. Благотворительные организации не обязаны раскрывать информацию о своих жертвователях.

В конце июня Times сообщила, что в 2011–2015 годах принц Чарльз лично принимал пожертвования для своего фонда от катарского шейха Хамада бин Джассима бин Джабера Аль Тани. Их общая сумма составила €3 млн, наличные деньги были упакованы в сумки и чемодан. Как отмечала газета, «нет никаких предположений, что платежи были незаконными». Представитель Кларенс-хаус подтвердил, что «все надлежащие процедуры были соблюдены».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
принц Чарльз Усама бен Ладен благотворительный фонд пожертвование
Материалы по теме
Фонд принца Чарльза отказался от пожертвований Huawei
Общество
Елизавета II передала часть обязанностей принцу Чарльзу
Политика
Жена принца Чарльза заразилась COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter