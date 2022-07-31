Times узнала, что фонд принца Чарльза принял $1,2 млн от семьи бен Ладена

В 2013 году Чарльз встретился со сводным братом Усамы бен Ладена Бакром и принял от него пожертвования для благотворительного фонда, несмотря на возражения сотрудников организации и советников принца

Принц Чарльз (Фото: Muhammad Hamed / Reuters)

Благотворительный фонд принца Уэльского Чарльза, старшего сын королевы Великобритании Елизаветы II, принял пожертвования в размере £1 млн ($1,2 млн) от родственников основателя террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена, сообщает The Times.

По данным газеты, принц получил деньги от Бакра бен Ладена и его брата Шафика, сводных братьев экс-лидера «Аль Каиды». Чарльз встречался с Бакром в вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи Кларенс-хаус 30 октября 2013 года, через два года после того как Усама бен Ладен был убит американским спецназом.

Чарльз согласился принять пожертвования, несмотря на возражения его советников и сотрудников фонда. По данным Times, советники призывали принца вернуть деньги; они предупредили, что событие вызовет общественное возмущение, если о нем станет известно СМИ. Кроме того, репутации Чарльза будет нанесен ущерб, «если его имя появится в одном предложении с именем террориста, ответственного за убийство 67 британцев и тысяч американцев 11 сентября 2001 года».

Однако принц, пишет газета, отказался вернуть деньги, посчитав, что это будет слишком неловко. Чарльз опасался, что жертвователи поймут истинную причину возврата средств.

Председатель фонда, сэр Иэн Чешир, заявил изданию, что пожертвование от родственников бен Ладена одобрили пять попечителей организации, в том числе бывший председатель правления BT Group Майкл Рейк, экс-глава британского банка Barclays Джон Варли и Уильям Найи, который тогда был главным личным секретарем принца.

Как отмечает Times, нет никаких предположений, что Бакр или Шафик бен Ладен спонсировали террористические акты или участвовали в них.

Они — сыновья Мохаммеда бин Авада бен Ладена, миллиардера йеменского происхождения, который стал самым богатым саудовцем из не королевской семьи после основания строительного конгломерата BinLadin Group. Он погиб в авиакатастрофе в 1967 году, когда Усаме бен Ладену было 10 лет.

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Родственники бен Ладена отреклись от него еще до гибели экс-лидера «Аль-Каиды», но их по-прежнему ассоциируют с основателем террористической организации, отмечает газета. Ранее данные о пожертвованиях членов семьи бен Ладена благотворительным организациям не раскрывались, они не фигурируют в публичных документах. Благотворительные организации не обязаны раскрывать информацию о своих жертвователях.

В конце июня Times сообщила, что в 2011–2015 годах принц Чарльз лично принимал пожертвования для своего фонда от катарского шейха Хамада бин Джассима бин Джабера Аль Тани. Их общая сумма составила €3 млн, наличные деньги были упакованы в сумки и чемодан. Как отмечала газета, «нет никаких предположений, что платежи были незаконными». Представитель Кларенс-хаус подтвердил, что «все надлежащие процедуры были соблюдены».