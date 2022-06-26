Times узнала, что принц Чарльз получил от премьера Катара €3 млн в сумках
Принц Уэльский Чарльз, старший сын королевы Великобритании Елизаветы II, лично получил €3 млн наличными в качестве пожертвований для своего благотворительного фонда от шейха Хамада бин Джассима бин Джабера Аль Тани, который в 2007 — 2013 годах был премьер-министром Катара. Об этом сообщает The Sunday Times.
По данным газеты, деньги были переданы в период с 2011 по 2015 год, Чарльз принимал пожертвования трижды. В одном случае €1 млн наличными были упакованы в дорожную сумку, в другом — в сумки из элитного британского универмага Fortnum&Mason.
Кроме того, катарский шейх передал британскому принцу чемодан с €1 млн во время личной встречи в вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи Кларенс-хаус. Там были банкноты номиналом €500; купюры называют «деньгами Усамы бен Ладена» (главарь запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида», которого ликвидировали в 2011 году), так как читается, что они чаще всего используются в финансировании терроризма, отмечает газета. Выпуск банкнот прекратили в 2014 году.
Деньги поступали на счета благотворительного фонда принца Уэльского (PWCF), который предоставляет гранты и стипендии сотням людей и организаций. Как пишет Times, «нет никаких предположений, что платежи были незаконными». Представитель Кларенс-хаус подтвердил изданию, что пожертвования «были немедленно переданы одной из благотворительных организаций принца, которая <...> заверила нас, что все надлежащие процедуры были соблюдены».
В то же время газета отмечает, что, согласно политике членов королевской семьи в отношении подарков, они могут принимать «чек» от жертвователей, а о наличных деньгах ничего не говорится.
Один из бывших советников Чарльза, который занимался деньгами катарского шейха, сказал газете, что «все чувствовали себя очень некомфортно в этой ситуации». Но, по его словам, «единственное, что мы могли сделать, — это пересчитать деньги и отчитаться о своих действиях».
В феврале 2022 года Скотленд-Ярд начал расследование в отношении фонда после сообщений о том, что организация предлагала подданному Саудовской Аравии помощь в получении британского гражданства. В фонде подчеркнули, что принц Уэльский не имеет к ситуации никакого отношения.