Зеленский призвал к эвакуации из Донецкой области и пообещал помощь

По словам Зеленского, в зоне боевых действий в Донецкой области остаются сотни тысяч человек, эвакуацию нужно начать как можно скорее. Он призвал помогать переселенцам. Власти рассчитывают вывезти из Донбасса до 220 тыс. жителей

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента Украины / AP)

Президент Украины Владимир Зеленский своем вечернем обращении в Telegram призвал граждан эвакуироваться из Донецкой области, особенно из зон активных боевых действий.

«В зонах самых жестоких боев сотни тысяч людей, десятки тысяч детей. Многие отказываются уехать. Но это действительно нужно сделать», — сказал он, заявив, что начать эвакуацию как можно раньше, особенно если речь идет о семьях с детьми. Он призвал граждан говорить с друзьями и родственниками, остающимися в регионе, чтобы убедить их уехать, и по возможности оказывать помощь переселенцам.

Президент отметил, что правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области уже есть, и сейчас все в процессе организации. «Полное сопровождение, полная помощь — и логистическая, и выплаты. Нужно только решение от самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя. Выезжайте, мы поможем», — пообещал он.

О решении ввести обязательную эвакуацию населения из подконтрольной Киеву части региона объявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она возглавила координационный штаб, который будет заниматься организацией эвакуации. Планируется, что из Донбасса вывезут не менее 200–220 тыс. местных жителей. Тем, кто откажется покидать регион, нужно подписать документ о том, что они «понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за свою жизнь».

Объясняя необходимость уехать из Донецкой области, Верещук заявила, что зимой в регионе не будет отопления, так как там «абсолютно отсутствует газоснабжение» и «нет надлежащего электроснабжения». Министр сослалась на ст. 33 Кодекса гражданской защиты Украины, согласно которой обязательная эвакуация населения проводится, в частности, в случае вооруженного конфликта на той или иной территории.

Верещук сообщила, что следующей для обязательной эвакуации может стать Запорожская область, 65% которой, по словам министра, не имеет газоснабжения. Южная и центральная части региона, в том числе города Бердянск, Мелитополь, Васильевка и Энергодар, находятся под контролем российских военных, а административный центр подконтролен Киеву.

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Власти Украины не впервые призывают жителей к эвакуации из Донбасса, Запорожской и и Херсонской областей (о полном контроле над этим регионом российское Минобороны объявило 15 марта). В начале июля Верещук ответила утвердительно на вопрос о том, есть ли возможность выехать с юга страны: «Выехавшие имеют и знают пути. Волонтеры, мы присоединяемся».

Российские власти также объявляют о вывозе людей с территории Украины, ЛНР и ДНР в Россию. Со слов начальника Национального центра управления обороной Михаила Мизинцева, с начала военной операции на российскую территорию эвакуировали почти 3 млн человек.