Оппозиция подала три заявки на новые митинги в Москве

Оппозиция подала три заявки на новые митинги в Москве

Оппозиция подала в мэрию заявки на три новых митинга в Москве с требованием допустить снятых с выборов из-за брака в подписях кандидатов на выборы в Мосгордуму. Заявка подана на 10 и 11 августа

Фото: Андрей Любимов / РБК

Зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева подали в мэрию две новые заявки на митинги — 10 и 11 августа. Копия заявок есть у РБК.

В заявках обозначено предполагаемое количество участников обеих акций — по 100 тыс. человек. Заявители полагают, что им могут согласовать только одно мероприятие, поэтому подали две одинаковые заявки на разные числа, чтобы «увеличить шансы на одобрение» акции от мэрии. Шествие предлагается провести от Калужской площади по Большой Якиманке до Болотной площади, где планируется митинг. В качестве альтернативного варианта предлагается митинг на Новом Арбате.

Сегодня же незарегистрированный кандидат от «Яблока» Елена Русакова подала заявку на митинг либо на Волхонке, либо на площади Свободной России, либо на проспекте Сахарова с предварительным шествием по Бульварному кольцу.

«Мы готовы к сотрудничеству с Русаковой и просто посмотрим, чья заявка будет зарегистрирована, — пояснил РБК пресс-секретарь Дмитрия Гудкова Алексей Обухов. — Для нас главное — не допустить раскола протеста».