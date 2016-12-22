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Дворкович впервые ответил на вопрос об уголовном деле Магомедовых
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Дворкович впервые ответил на вопрос об уголовном деле Магомедовых
Дело братьев Магомедовых, 11:16
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Дворкович впервые ответил на вопрос об уголовном деле Магомедовых
Бывший вице-премьер заявил, что не был вовлечен в бизнес своего однокурсника по экономфаку МГУ Зиявудина Магомедова. Он также прокомментировал ситуацию вокруг стадиона в Калининграде, строительством которого занималась «Сумма»
Зиявудин Магомедов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович в интервью РБК впервые ответил на вопрос об уголовном деле о создании организованного преступного сообщества в отношении его однокурсника, бизнесмена Зиявудина Магомедова и других руководителей группы «Сумма».

«Я, естественно, знаю Зиявудина Магомедова и его брата. Мы вместе учились и много встречались, но я никак не был вовлечен ни в бизнес их компаний, ни в какую-либо текущую работу, кроме благотворительной деятельности, которую они осуществляли. Во многих благотворительных проектах я принимал участие, как я это делаю в подобных проектах огромного числа российских компаний», — сказал Дворкович, отказавшись комментировать детали дела.

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Политика

При этом бывший вице-премьер подчеркнул, что никакого общения по этому делу с правоохранительными органами у него не было.

Отвечая на вопрос о претензиях правоохранительных органов к Магомедовым из-за строительства стадиона «Балтика» в Калининграде, глава оргкомитета чемпионата мира заявил, что слышал про нарушения при строительстве всех стадионов ЧМ, за исключением, «Лужников», но все они были минимальны и не привели к существенным проблемам ни с финансовой, ни со строительной точки зрения. «Нарушения есть всегда и на всех стройках без исключения», — отметил он.

Совладельцы группы «Сумма», братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы 31 марта. Их подозревают в организации преступной группировки и хищении 2,5 млрд руб., которые были выделены государством для возведения инфраструктурных объектов, в том числе п​ри строительстве стадиона в Калининграде. Вместе с Магомедовыми был арестован глава дочерней компании «Суммы» «Интэкс» Артур Максидов. Каждому из подозреваемых по делу грозит до 25 лет колонии. Братья Магомедовы вину не признают.

После ареста Магомедовых опрошенные РБК эксперты говорили, что это ослабит близкие к ним фигуры премьер-министра Дмитрия Медведева и тогда его заместителя Аркадия Дворковича. В правительстве Дворкович курировал ТЭК, региональную инфраструктуру, телекоммуникации, транспортную сферу и т.п. — те направления, с которыми связаны разнообразные активы группы «Сумма». «Мы с ним знакомы со студенческих времен и дружим до сих пор», — говорил об отношениях с Дворковичем в 2012 году в интервью газете «Ведомости» Зиявудин Магомедов.

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Во время суда по аресту Зиявудина Магомедова ряд известных спортсменов попросил отпустить его под личное поручительство, в их числе — боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, хоккеисты Владимир Мышкин, Андрей Коваленко и Сергей Макаров. Всего в списке поручителей — 22 олимпийских чемпиона.

Аркадий Дворкович отказался отвечать на вопрос​ о том, готов ли он поручиться за Магомедова. «Я это оставлю как свое личное дело», — заявил он.

Автор: Кирилл Сироткин.
Теги: Аркадий Дворкович , «Сумма» , Зиявудин Магомедов
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