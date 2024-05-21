В России признали нежелательным фонд «Вернись живым»

Минюст внес в перечень нежелательных организаций НПО Freedom House (США) и Stop Occupation of Karelia (Эстония), а также фонд помощи украинским военнослужащим «Вернись живым». Теперь их деятельность в России запрещена

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НПО Freedom House, Inc. (США) и Stop Occupation of Karelia (Эстония), а также украинский фонд помощи ВСУ «Вернись живым» попали в перечень нежелательных организаций в России, говорится на сайте Минюста.

Freedom House основана в 1941 году, среди ее основателей была супруга экс-президента США Элеонора Рузвельт. НПО анализирует данные о политической свободе и правах человека в разных странах. Эксперты Freedom House ежегодно составляют соответствующий рейтинг, в котором Россия регулярно относилась к категории «несвободных». Так, по мнению экспертов организации, в 2023 году страна набрала 13 баллов из 100 возможных. Большую часть финансирования организация получает от Госдепа. Сейчас Freedom House возглавляет Майкл Дж. Абрамовиц.

По версии Генпрокуратуры, Freedom House «содействует установлению так называемой «главенствующей» роли США в мире» и участвует в продвижении политики «недружественных государств» по конфликту на Украине, в том числе по дискредитации российской армии.

Stop Occupation of Karelia создал в 2012 году Дмитрий Кузнецов, также известный под именем Митери Панфилов. Организация транслирует крайне правые взгляды и выступает за независимость Карелии от России. Роскомнадзор заблокировал ее сайт в 2015 году, а Кузнецов получил политическое убежище в Испании. В 2023 году подразделение организации организовало добровольческий батальон, который вошел в состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины, тогда же подразделение Stop Occupation of Karelia открыли в Эстонии.

Фонд «Вернись живым» основали на Украине в 2014 году, сегодня он является одной из крупнейших организаций, оказывающей помощь ВСУ. С начала работы он собрал более 190 млн грн ($4,8 млн). Организация также занимается обучением и реабилитацией военнослужащих. С 2020 года ее возглавляет бывший морской пехотинец и соучредитель «Украинского милитарного портала» Тарас Чмут.

Статус нежелательной подразумевает запрет на деятельность таких организаций в России. За участие или финансирование ее работы предусмотрена административная и уголовная ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы. Сейчас в этом списке Минюста 164 организации.