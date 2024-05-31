Путин призвал к воссоединению детей из России и Украины с родителями
Все дети из России и Украины должны воссоединиться со своими родителями. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Главное, чтобы дети воссоединялись со своими родными людьми, чтобы семьи воссоединялись, чтобы они были счастливы», — заявил он на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.
Путин сказал об этом после того, как омбудсмен рассказала о работе по возвращению украинских и российских детей к их родным. «Продолжаем нашу работу по воссоединению детей с их близкими в период специальной военной операции», — отчиталась Львова-Белова. По ее словам, аппарат уполномоченного помогает «в тех случаях», «где есть родственники, родители, которые имеют полные права». «Конечно, берем не все дела, у нас и так воссоединяются, но сложные случаи все наши. 70 детей мы воссоединили с родственниками на Украине», — сказала Львова-Белова.
При этом возвращаются и российские дети в Россию, указала Львова-Белова. «Да, шесть детей. Но Украина про это не говорит, потому что тогда сразу будет понятно, что это не связано с нашей агрессией и с нашим захватом детей, а это связано просто с военными действиями и семейными ситуациями». «Это бог с ними, это все игрища политические», — добавил Путин.
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в марте 2023 года выдал ордера на арест Путина и Львовой-Беловой по подозрению в «незаконной депортации детей». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявляла, что решения МУС не имеют значения для Москвы, в том числе с правовой точки зрения. Позднее СК заочно обвинил прокурора МУС Карима Хану и судью Розарио Айтале в связи с выдачей ордеров на арест. Президент России Владимир Путин отвергал обвинения в адрес Москвы в похищении украинских детей. Он назвал «раздутой» эту историю и отметил, что несовершеннолетних спасали из зоны боевых действий. Путин заявлял о возможности возвращения детей, в случае если у них остались родственники на Украине.
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