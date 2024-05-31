Кадры обмена пленными между Россией и Украиной

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Россия и Украина обменялись пленными военными — каждая сторона вернула по 75 военнопленных. Российских военных отвезут в военные госпитали для лечения, помощи и реабилитации. В этот же день стало известно об обмене телами погибших — в Россию вернули 45 тел, на Украину — 212, сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Он также опубликовал кадры с российскими военными, которых освободили из украинского плена.

Обмен военнопленными произошел впервые с февраля 2024 года. После этого процесс застопорился.