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Военная операция на Украине ,  
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Кадры обмена пленными между Россией и Украиной

Сюжет
Военная операция на Украине

Кадры обмена пленными между Россией и Украиной
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Россия и Украина обменялись пленными военными — каждая сторона вернула по 75 военнопленных. Российских военных отвезут в военные госпитали для лечения, помощи и реабилитации. В этот же день стало известно об обмене телами погибших — в Россию вернули 45 тел, на Украину — 212, сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Он также опубликовал кадры с российскими военными, которых освободили из украинского плена.

Обмен военнопленными произошел впервые с февраля 2024 года. После этого процесс застопорился.

Россия и Украина обменялись пленными
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Фото:РИА Новости

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Россия Украина пленные военные обмен пленными
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