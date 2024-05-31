Обращение самарского губернатора с заявлением об отставке. Видео
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об уходе в отставку. Он руководил регионом с 2018 года.
«Совершен большой этап работы, основные цели, которые мы определили вместе с вами шесть лет назад, достигнуты. Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора», — сказал Азаров.
После этого Владимир Путин предложил возглавить Самарскую область председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву.
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