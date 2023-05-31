Глава комитета Госдумы по охране здоровья Хубезов попросил освободить его от должности

Глава комитета Думы по здоровью ушел с должности из-за поездок на фронт

Дмитрий Хубезов (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов на заседании генсовета Единой России 31 мая попросил освободить его от занимаемой должности, передает корреспондент РБК.

Свое решение Хубезов объяснил тем, что часто ездит в зону боевых действий.

На свое место он рекомендовал замглавы комитета Бадму Башанкаева.

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