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Умер депутат Госдумы Виктор Зубарев

На 63-м году жизни умер красноярский депутат Госдумы Виктор Зубарев
Виктор Зубарев
Виктор Зубарев (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Умер депутат Госдумы Виктор Зубарев от «Единой России», ему было 62 года. Об этом газете «Наш Красноярский край» сообщили в администрации региона.

«Я могу только подтвердить, что сегодня ночью мой коллега Виктор Зубарев скоропостижно скончался. Обстоятельства смерти пока не знаю», — сообщил РБК депутат Юрий Швыткин.

Зубарев родился в Ужуре 20 февраля 1961 года, окончил Красноярский политехнический институт и Российскую академию государственной службы (РАНХиГС). В 1997-2007 годах он был депутатом заксобрания Красноярского края.

В сентябре 2021 года избрался в парламент от края, депутат входил в комитет по бюджету и налогам.

Материал дополняется.

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