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Умер депутат Госдумы Виктор Зубарев
На 63-м году жизни умер красноярский депутат Госдумы Виктор Зубарев
Виктор Зубарев
Умер депутат Госдумы Виктор Зубарев от «Единой России», ему было 62 года. Об этом газете «Наш Красноярский край» сообщили в администрации региона.
«Я могу только подтвердить, что сегодня ночью мой коллега Виктор Зубарев скоропостижно скончался. Обстоятельства смерти пока не знаю», — сообщил РБК депутат Юрий Швыткин.
Зубарев родился в Ужуре 20 февраля 1961 года, окончил Красноярский политехнический институт и Российскую академию государственной службы (РАНХиГС). В 1997-2007 годах он был депутатом заксобрания Красноярского края.
В сентябре 2021 года избрался в парламент от края, депутат входил в комитет по бюджету и налогам.
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